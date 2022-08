Agli agenti della Polizia Stradale ha raccontato di aver seguito le indicazioni del navigatore, che gli ha consigliato una folle inversione di marcia a “U” sulla A1. Una manovra pericolosissima, in piena autostrada, con tir e automobili in arrivo, e costretti a rallentare improvvisamente per evitare incidenti. All’automobilista, per la manovra azzardata le cui immagini stanno diventando virali in queste ore, è stata ritirata la patente.

A fermarlo le pattuglie della Polizia Stradale della Sottosezione di Roma Nord e della Sezione di Viterbo, che sorvegliavano snodi strategici. Tutta la manovra del suv bianco è stata ripresa dalle telecamere, le immagini sono state diffuse dall’account Twitter della Polizia di Stato. L’uomo, di nazionalità straniera, ha approfittato del varco aperto per lo scambio di carreggiata. Quando è stato raggiunto dalla polizia ha raccontato di aver sbagliato strada e di aver seguito il navigatore di bordo che lo ha portato a effettuare quanto prima l’inversione di marcia.

Oltre al ritiro della patente, è stato colpito con una multa fino a ottomila euro e con il fermo del mezzo per tre mesi. La polizia sta preparando due dossier sull’episodio, uno per la Procura di Rieti che evidenzia i profili penali della condotta, l’altro per le autorità del suo Paese, affinché la patente non gli venga più rilasciata.

“Di fronte a quelle immagini non ci sono parole per esprimere lo sdegno di quanti, a causa di condotte così assurde, stanno ancora piangendo la perdita di una persona cara”, ha dichiarato Paolo Maria Pomponio, direttore del Servizio Polizia Stradale presso la Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato. “Ho assicurato all’Inviato Speciale Onu per la sicurezza stradale Jean Todt, nel corso di un recente incontro che la Polizia di Stato farà di tutto per divulgare il valore universale della sicurezza stradale. Anche togliendo la possibilità di guidare a quelli che, con le loro condotte scellerate, continuano a mettere a serio rischio la vita di ignari automobilisti. Perché guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria”.

Fa inversione a “U” in A1 approfittando del varco aperto per lo scambio di carreggiata. Fermato e sanzionato dalle pattuglie della #Poliziastradale. Patente ritirata, multa fino a 8mila € e fermo del mezzo per 3 mesi.https://t.co/P728D0Jy6W#essercisempre #29agosto pic.twitter.com/IS1ETgFTKm — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 29, 2022

