Un camionista di 59 anni è morto in incidente sull’autostrada A16 Napoli-Canosa nel tratto tra Baiano e il bivio con la A30 in direzione Napoli. L’uomo era alla guida del mezzo pesante e trasportava pomodori quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo poco dopo le 17 si è ribaltato all’altezza del chilometro 17, invadendo parte della carreggiata opposta e disperdendo il carico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco di Avellino e Napoli, le pattuglie della Polizia Stradale della sezione Avellino ovest ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il traffico in direzione Napoli è bloccato e si registrano almeno quattro chilometri di coda, in direzione Canosa la circolazione è consentita su una sola corsia e si registra 1 km di coda.

Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l’uscita a Baiano, si consiglia di percorrere la strada nazionale delle Puglie per poi rientrare in autostrada a Nola in direzione Napoli. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita ad Avellino Ovest e seguire lo stesso percorso. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso la A1 in direzione Roma, si consiglia di uscire a Benevento, percorrere la strada statale Telesina per poi rientrare in A1 a Caianello.

