Già dai primi istanti dall’attacco di Hamas a Israele, X si è riempita di fake news volutamente create da fonti vicine ai militanti palestinesi per generare disinformazione.

Il video di TiTok sulla cattura dei generali israeliani: falso, si tratta del Nagorno-Karabakh

Un video proveniente da TikTok e ora non più disponibile ha accumulato 2 milioni di visualizzazioni su X, sostenendo che le immagini mostrassero generali israeliani catturati dai combattenti di Hamas. In realtà, il video era stato originariamente pubblicato la scorsa settimana dal canale YouTube del servizio di sicurezza statale dell’Azerbaigian, e mostrava l’arresto degli ex leader del governo separatista del Nagorno-Karabakh.

Il documento di Biden sugli 8 miliardi a Israele: falso, è il memorandum di luglio sull’Ucraina

La scorsa settimana era apparso su X anche un documento falsificato che suggeriva che Joe Biden avesse dato 8 miliardi di dollari in assistenza a Israele. Il post, che ha ricevuto oltre 400.000 visualizzazioni, era una versione modificata del memorandum di luglio del presidente degli Stati Uniti in cui annunciava 400 milioni di dollari di aiuti all’Ucraina, ricostruisce il Guardian in un lungo articolo sulla disinformazione sui social.

Il tweet di Medvedev sulle armi e il video in cui Hamas ringrazia: disinformazione social

Anche la Russia, spesso ritenuta colpevole di diffondere disinformazione su X, sembra aver approfittato del conflitto israelo-palestinese. Lunedì il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, ha twittato: “Bene, amici della Nato, ci avete proprio preso, vero? Le armi consegnate al regime nazista in Ucraina vengono ora utilizzate attivamente contro Israele”.

Un altro video, che sembra mostrare Hamas che ringrazia l’Ucraina per la vendita di armi che intende usare contro Israele, è stato pubblicato da un account X collegato al gruppo mercenario russo Wagner. Da allora è stato visualizzato più di 300.000 volte e rilanciato da account di estrema destra statunitensi.

Il video della Bbc sull’indagine del contrabbando di armi: falso, smentito da Eliot Higgins

Eliot Higgins, fondatore dell’agenzia investigativa Bellingcat, ha anche segnalato un video fake, attribuito alla Bbc, nel quale si sosteneva di presentare un’indagine della stessa Bellingcat a dimostrazione del contrabbando di armi da parte dell’Ucraina verso Hamas. Higgins ha aggiunto che il video è stato condiviso da utenti russi, ma non è chiaro se si tratti di una campagna di disinformazione del Cremlino o di un’attività isolata.

Elon Musk criticato per l’utilizzo di X

Autoproclamatosi “assolutista della libertà di parola”, nelle ultime settimane, Elon Musk era stato criticato per la diffusione di contenuti antisemiti sulla sua piattaforma. Nonostante in un post abbia dichiarato di essere “a favore della libertà di parola, ma contro l’antisemitismo di qualsiasi tipo”, il direttore della Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, lo ha accusato di “amplificare” i messaggi dei neonazisti.

Anche la Commissione europea ha inviato una lettera ai vertici di X per metterli in guardia dalla presunta disinformazione sull’attacco di Hamas a Israele in circolo sulla piattaforma, comprensiva di notizie false e “immagini vecchie riproposte”.

Giulio Pinco Caracciolo