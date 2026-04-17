Mentre si costruiscono i server, cresce anche l’altra metà dell’ecosistema digitale milanese: quella delle società che quei server li popolano di codice. Bending Spoons, Satispay, Sorgenia, EssilorLuxottica, Skylabs, Agile Lab sono alcuni dei nomi che guidano le classifiche Great Place to Work delle aziende più apprezzate dai giovani dipendenti in Italia. Un primato costruito su welfare avanzato — bonus, assistenza medica, flessibilità, in alcuni casi il sonnellino in ufficio — ma soprattutto sulla capacità di trattenere ingegneri e sviluppatori che altrove lascerebbero il Paese. Nella categoria fra 150 e 499 collaboratori, Bending Spoons è risultata prima assoluta nella Best Workplaces for Gen Z 2025: 350mila candidature nel 2024 per meno di 150 posizioni disponibili.

Fondata a Copenaghen nel 2013 e trasferita a Milano l’anno successivo, la società ha chiuso il 30 ottobre scorso un round da 710 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione pre-money di 11 miliardi: l’unicorno italiano più grande, e l’unico a produrre utili. Il modello si fonda sull’acquisizione di piattaforme digitali internazionali — da Evernote a Vimeo, fino ad AOL rilevata da Yahoo a fine ottobre — con obiettivo la quotazione al Nasdaq nel 2026. Satispay, unicorno dal 2022 con oltre 500 milioni raccolti, ha chiuso il 2024 con cinque milioni di utenti attivi e ricavi in crescita del 66 per cento. A Milano l’ecosistema ha trovato la propria massa critica perché solo qui si incontrano capitali, Politecnico e Bocconi, infrastrutture digitali e un mercato del lavoro europeo.

La geografia del fenomeno si estende oltre i confini comunali, lungo una dorsale che va da Assago a Sesto San Giovanni, da Rozzano a Cinisello, coinvolgendo i comuni di prima e seconda cintura. Un’area metropolitana funzionale che pone al prossimo sindaco un tema di governance sovracomunale ineludibile: coordinare con i colleghi dell’hinterland politiche del lavoro, trasporti, formazione e consumo di suolo, perché il perimetro reale dell’innovazione milanese è ormai quello di una metropoli a scala continentale.

© Riproduzione riservata

Mario Alberto Marchi