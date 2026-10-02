Salim El Koudri era capace di intendere e di volere quando, il 16 maggio scorso, ha lanciato la sua Citroën C3 contro la folla nel centro di Modena. La perizia psichiatrica, depositata ieri, sgombra dunque il campo dall’ipotesi che al momento dell’attacco fosse incapace di comprendere quello che stava facendo. Il 33enne di origini marocchine aveva investito otto persone, provocando la morte – due mesi più tardi – di una donna a causa delle ferite riportate.

I precedenti

Peraltro, non era un perfetto sconosciuto agli apparati di sicurezza. Al contrario, il suo nome era già comparso sui radar degli 007 alcuni anni prima dell’attacco. L’interesse dei Servizi sarebbe nato tra il 2021 e il 2023 dopo alcune email inviate a un’università e contatti telefonici con Camp Darby, la base militare statunitense in Toscana. Da lì sarebbe partita un’attività di approfondimento che avrebbe riguardato anche i suoi comportamenti. Il monitoraggio, per motivi da accertare, sarebbe stato poi abbandonato. A tal riguardo, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha chiesto nei giorni scorsi al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di chiarire se fosse a conoscenza del precedente interessamento dell’intelligence e perché quell’attività fosse stata interrotta.

Le ricerche di El Koudri

Nel frattempo, infatti, El Koudri aveva continuato la sua opera eversiva. Sui suoi dispositivi gli investigatori hanno trovato numerose ricerche, fatte di recente, sullo Stato islamico, Osama Bin Laden, gli attentati terroristici in Europa, Charlie Hebdo, Manchester, l’11 settembre e le modalità utilizzate negli attacchi con veicoli lanciati contro la folla. Tornando alla perizia, i consulenti hanno riconosciuto la presenza di un disturbo psichiatrico, ma hanno quindi escluso che questo abbia compromesso la capacità di El Koudri di intendere e di volere al momento dell’attacco. La Procura, al momento, non gli ha contestato l’aggravante terroristica.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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