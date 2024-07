Kamala Harris ha ufficialmente preso le redini della campagna elettorale che, fino a poco tempo fa, era quella per la rielezione di Joe Biden. Secondo i documenti presentati alla Federal Election Commission, la campagna ha cambiato nome da ‘Biden for President’ a ‘Harris for President’ con la vicepresidente degli Stati Uniti che si è dichiarata “onorata” dell’endorsement e ha specificato di voler ottenere la nomination per poi sconfiggere Trump.

Il boom di donazioni, raccolti 46,7 milioni di dollari

“A nome del popolo americano, ringrazio Joe Biden per la sua straordinaria leadership come Presidente degli Stati Uniti e per decenni al servizio del nostro Paese. Sono onorata di avere l’appoggio del Presidente e la mia intenzione è guadagnarmi e vincere questa nomina. Farò tutto ciò che è in mio potere per unire il Partito Democratico – e unire la nostra nazione – per sconfiggere Donald Trump e la sua agenda estrema del Progetto 2025. Se sei con me, aggiungi una donazione adesso”. Ha scritto in un post su twitter, invitando i suoi sostenitori a finanziare la campagna.

Una mano che non è tardata ad arrivare. La campagna democratica ha registrato un boom di donazioni in pochissimo tempo. Dal lancio di Kamala Harris, sono stati raccolti infatti 46,7 milioni di dollari da piccoli donatori in poche ore. La piattaforma di raccolta fondi per i Democratici, ActBlue, ha comunicato che si è trattato dell’importo più alto di donazioni ricevute in un solo giorno per le elezioni del 2024.

I will do everything in my power to unite the Democratic Party—and unite our nation—to defeat Donald Trump and his extreme Project 2025 agenda. If you’re with me, add a donation right now.https://t.co/xpPDkCRhoZ — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024

La prima apparizione in pubblico di Kamala Harris dopo l’endorsement di Biden

La sua prossima apparizione pubblica avverrà nelle prossime ore, ad un evento sul South Lawn della Casa Bianca con le squadre sportive di tutto il Paese che quest’anno hanno vinto i campionati NCAA (National Collegiate Athletic Association, organizzazione sportiva delle università). Il suo discorso è previsto per le 17.30 ora italiana. Poi, in questa settimana Harris incontrerà Benjamin Netanyahu durante la visita del primo ministro israeliano a Washington mentre martedì ha in programma una visita a Milwaukee.

