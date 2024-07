Alla fine le pressioni dei democratici hanno funzionato. Joe Biden si è ritirato ufficialmente dalla corsa alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti e il candidato alla presidenziali di novembre ha fatto un passo indietro e ora a sfidare Donald Trump sarà qualcun altro, probabilmente Kamala Harris. Biden con una lettera ha annunciato la sua decisione domenica, come in realtà previsto da alcune indiscrezioni della stampa.

Nella sua lettera, Biden ha ringraziato la sua vice Kamala Harris – una delle principali figure in corsa ora per prendere il suo posto – e ha detto di volersi concentrare sul termine del suo mandato come presidente. Ha ringraziato poi gli americani definendo la presidenza come “il più grande onore della sua vita”. La scelta di fare un passo indietro è dettata dal fatto di seguire “l’interesse del partito e del paese”. Ulteriori dettagli saranno svelati nei prossimi giorni, quando Biden parlerà alla nazione.

Joe Biden ritirato, la lettera integrale

Con questa lettera, Biden ha annunciato la sua rinuncia alla corsa: “Miei concittadini americani, negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto grandi progressi come Nazione. Oggi l’America ha l’economia più forte del mondo. Abbiamo fatto investimenti storici nella ricostruzione della nostra nazione, nella riduzione dei costi dei farmaci da prescrizione per gli anziani e nell’espansione dell’assistenza sanitaria a prezzi accessibili a un numero record di americani. Abbiamo fornito cure essenziali a un milione di veterani esposti a sostanze tossiche. Approvata la prima legge sulla sicurezza delle armi in 30 anni. Nominata la prima donna afroamericana alla Corte Suprema. E ha approvato la legislazione sul clima più significativa nella storia del mondo. L’America non è mai stata in una posizione migliore per guidare di quanto lo siamo noi oggi”.

“So che niente di tutto questo avrebbe potuto essere fatto senza di voi, il popolo americano. Insieme, abbiamo superato una pandemia che capita ogni secolo e la peggiore crisi economica dai tempi della Grande Depressione. Abbiamo protetto e preservato la nostra democrazia. E abbiamo rivitalizzato e rafforzato le nostre alleanze in tutto il mondo. È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E sebbene fosse mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio

mandato. Parlerò alla Nazione più avanti questa settimana in modo più dettagliato della mia decisione. Per ora, permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per vedermi rieletto. Voglio ringraziare la Vicepresidente Kamala Harris per essere stato un partner straordinario in tutto questo lavoro. E permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me. Oggi credo quello che ho sempre creduto: che non c’è niente che l’America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d’America”.

Joe Biden appoggia Kamala Harris

Dopo qualche minuto dall’annuncio del ritiro, Biden ha scelto anche di dare il suo appoggio a Kamala Harris. “Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. La mia primissima decisione come nominata del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mio vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinché Kamala sia il candidato del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”, ha scritto il presidente su X.

