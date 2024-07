La candidatura alla Casa Bianca di Joe Biden potrebbe avere le ore contate. Secondo alcune indiscrezioni dei media americani, infatti, il presidente degli Stati Uniti potrebbe decidere di abbandonare la corsa alle presidenziali già entro questo fine settimana. A dare la notizia è Axios, che cita alcuni dirigenti ed esponenti del partito democratico statunitense, secondo cui Biden – attualmente anche positivo al Covid – “in privato è rassegnato alle crescenti pressioni e ai sondaggi negativi”.

Biden si ritirerà dalla corsa alla Casa Bianca nei prossimi giorni

Tutto è partito dal dibattito in tv contro Trump, in cui Biden è sembrato poco reattivo e molto confuso. Giorno dopo giorno le pressioni sono aumentate dall’esterno e dall’interno del partito. E ora avrebbero raggiunto dei livelli insostenibili anche per via di una azione “coordinata” dei vertici democratici. Axios infatti spiega che sia il leader dem in Senato Chuck Schumer, sia l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi avrebbero consigliato a Biden di fare un passo indietro, anche per non bruciare le possibilità di riconquistare la Camera. Stesso messaggio recapitato dal leader del partito alla Camera Hakeem Jeffries. Insomma, il terreno sotto ai piedi dell’attuale presidente sembra franare. E non è puntellato neanche dall’appoggio di Barack Obama e dal duo Bill e Hillary Clinton, che negli ultimi giorni sono rimasti in silenzio.

A frenare la corsa di Biden erano stati già diversi donatori che avevano deciso di interrompere il finanziamento al partito democratico se il candidato fosse rimasto lui. Mentre dall’altra parte Donald Trump, soprattutto dopo l’attentato fallito ai suoi danni da cui è sopravvissuto, è avanti nei sondaggi ed è diventato ufficialmente il candidato repubblicano.

Biden: legittimi i dubbi sulla mia età

In una recente intervista, registrata due giorni fa all’emittente Bet News, Biden ha definito “legittimi” i dubbi riguardo la sua età e le sue condizioni fisiche. “Comprendo quel che la gente dice. Ma vedete, ho solo tre anni più di Trump, ok? E credo di essere in una condizione fisica migliore della sua. Ma il punto è non è irragionevole farsi domande sul fatto che ho 81 anni. Credo sia legittimo. Ma posso dimostrare che questo non condiziona la mia capacità di competere e di portare risultati, quella di guidare letteralmente il mondo” ha detto il presidente nell’intervista.

