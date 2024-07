Il suo tour elettorale è finito prima del previsto a Las Vegas, in Nevada: da lì Joe Biden è rientrato immediatamente nella sua residenza privata in Delaware, a Rehoboth Beach, dopo l’annuncio della sua portavoce Karine Jean-Pierre: “Questa mattina presto, dopo il suo primo intervento a Las Vegas, il presidente Biden è risultato positivo al Covid”.Una malattia che potrebbe allontanarlo per qualche tempo dalla scena politica e risultare decisiva negli sviluppi della corsa alla Casa Bianca, tanto da far aprire nuove prospettive.

Le preoccupazioni sul suo stato di salute

La diagnosi arriva in un momento delicato, con molti Democratici che hanno intensificato le pressioni affinché Biden si ritiri dalla corsa presidenziale preoccupati dalle sue gaffe, i suoi lapsus, e da un atteggiamento poco ricettivo, manifestatosi ben prima del confronto elettorale con Donald Trump. Problemi di cui la Casa Bianca era a conoscenza, tanto da controllare scrupolosamente le giornate di Biden: le giuste ore di sonno, le scarpe ortopediche, e ogni precauzione per evitare infortuni e cadute. Il sorriso stampato, gli occhi che guardano altrove, fissano il vuoto, la poca reattività anche con chi lo circonda.

Biden riflette sul ritiro

Ora secondo la CNN, una fonte ha descritto il presidente come “ricettivo” alle discussioni sul suo futuro politico. Starebbe diventando consapevole delle difficoltà che ha davanti. Per cercare rassicurazioni, ha chiesto ai suoi consiglieri più stretti se “Kamala Harris può vincere” e il giorno precedente, e durante un evento elettorale, aveva affermato che la sua vice è “perfettamente capace di fare il presidente”. E poco prima dell’annuncio della Casa Bianca, Biden aveva dichiarato in un’intervista che sarebbe pronto a ritirarsi se i medici glielo avessero consigliato. Una dichiarazione che ha sorpreso molti esponenti del suo partito.

Sul lato medico ha già ricevuto una dose iniziale di Paxlovid, un trattamento che allevia i sintomi del virus ma che può anche causare un ritorno dei sintomi successivamente.Mentre si attendono aggiornamenti dalla Casa Bianca, la portavoce ha assicurato che il presidente continuerà a lavorare dalla sua residenza.

In aggiornamento

