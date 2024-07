Trump ancora a Milwaukee. Per la seconda sera consecutiva il tycoon presenzia alla convention repubblicana ottenendo al suo ingresso una grande standing ovation dal pubblico. Lui risponde mandando qualche bacio, alzando il pugno, applaudendo e salutando la folla, poi sale sul palco, sul quale si fa accompagnare in compagnia del suo vice Vance, ma appare meno energico di ieri. L’ex presidente, in un video, ha invitato i repubblicani ad utilizzare “ogni mezzo appropriato a disposizione per battere i dem, anche votando per posta”, una pratica che aveva sempre criticato associandola a frodi elettorali; e allo stesso tempo rilanciato le sue false accuse sul voto truccato, esprimendo il timore che si ripeta a novembre.

Il pieno di endorsement

Parole al miele anche da parte di Nikki Haley, che aveva sfidato Trump alle primarie: “Ha il mio forte edorsement. Un voto per Biden è un voto per Kamala Harris e il dibattito tv lo ha confermato”. E ha poi accusato il Presidente di aver ostentato debolezza sul conflitto in Ucraina. Sul palco anche Ron DeSantis, ex avversario di Trump alle primarie e governatore della Florida, che ha aizzato la folla al grido di “Fight”, e lodato Trump per le sue politiche economiche e sulla sicurezza dei confini. Spazio anche a Lara Trump, nuora di Donald e co-presidente del partito repubblicano: “Questo è un uomo che si è sacrificato per la sua famiglia e per il suo paese”, ha detto.

La telefonata a Kennedy

Intanto Robert F. Kennedy, candidato indipendente alla Casa Bianca, fa sapere di aver ricevuto una chiamata da Trump, che ha sollecitato il suo avversario a ritirare la propria candidatura, che secondo i sondaggi gode dell’appoggio di circa il 10 per cento dell’elettorato Usa, e a stringere un’alleanza per sconfiggere i Democratici. Non è chiaro pero’ se repubblicano abbia offerto a Kennedy un ruolo in una ipotetica seconda amministrazione.

Il video con le cadute e gli inciampi di Biden

Stupore invece quando durante la serata, sul maxi schermo del Fiser Forum, è stato proiettato un video che mostrava le cadute e gli inciampi di Joe Biden, insieme a quelli che i repubblicani definiscono i suoi fallimenti. Riguardano l’immigrazione illegale, e la sicurezza ai confini, tema che è stato al centro della seconda giornata della convention.

