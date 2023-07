Una villa perfetta. Nessun dettaglio fuori posto, lettini uguali con una carta da parati eccentrica al punto giusto, mai che risulti pacchiano o volgare. Sdraio color paglierino su una piscina a sfioro che affaccia naturalmente su quel paradiso chiamato Lago di Como. Salone con divani beige, finestre ampie, lampade, tende, aiuole, insomma la perfezione.

La nuova dimora Ferragnez si trova a Pognana Lario, di fronte a Laglio. Nelle stories pubblicate sul suo profilo (ora non più disponibili), Chiara Ferragni ha mostrato qualche scatto di questa lussuosa tenuta, acquistata lo scorso gennaio. E un dettaglio non trascurabile riguarda la vicinanza con la villa di George Clooney che da anni viene a ritirarsi proprio da queste parti.

“Lago di Como, uno dei miei posti preferiti sulla terra, a solo un’ora da Milano. Amo trascorrere là i fine settimana… Spero di comprarmi una casa vacanza là, un giorno” aveva scritto appena due anni fa Chiara Ferragni sui social. Detto, fatto. Per rilassarsi dal caos cittadino immersa nel lusso e nella natura non poteva chiedere di meglio.

La villa sul lago di Como non è l’unico acquisto immobiliare di Chiara Ferragni. I Ferragnez tra poco lasceranno il loro appartamento milanese per trasferirsi nell’attico che hanno acquistato in un edificio di nuova costruzione a due passi da dove vivono ora. Anche lì il lusso non manca tra parquet dai disegni geometrici, ampie finestre panoramiche e piscina condominiale. Leone e Vittoria sono stati in visita alla loro nuova casa e ne sono sembrati entusiasti.

