Tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è finita ormai da tempo, ma gli strascichi di una rottura non pacifica si fanno ancora sentire. L’ex calciatore è tornato a mettere i puntini sulle i dopo che la donna con cui ha fatto coppia per quasi sei anni lo ha accusato in tv di aver avuto comportamenti inaccettabili. “Ho sbagliato, ma non sono violento” ha detto lui sulle pagine del settimanale Novella2000.

La versione di Lorenzo Amoruso “Sulla nostra rottura ne sono state dette di tutti i colori e non da me”, ha esordito Lorenzo Amoruso nell’intervista. “E’ stata lei a cambiare negli ultimi mesi in cui stavamo insieme e non la riconoscevo più. Tant’è che io dopo il nostro addio ho scelto di confrontarmi con un professionista e lei poco dopo ha presentato pubblicamente il nuovo compagno” ha detto riferendosi alla storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. “Io per lei mi sono trasferito da Firenze a Roma, addirittura comprando casa. Probabilmente non c’era la stessa visione del rapporto, perché secondo me quando due persone vogliono stare insieme non c’è bisogno delle nozze per certificare il sentimento”, ha detto l’ex calciatore, che con la conduttrice aveva annunciato il matrimonio imminente.

Giulio Pinco Caracciolo