A lui si deve il clamoroso successo social della Lega e soprattutto di Matteo Salvini. Ora Luca Morisi, l’uomo chiave nella comunicazione del Carroccio, lascia a sorpresa.

A lanciare la bomba è l’agenzia AdnKronos: Morisi, creatore della ‘Bestia’, come è stata definita la strategia messa in campo a livello social per analizzare in tempo reale l’orientamento dei commenti e delle reazioni ad un post e quindi adeguarsi su quali temi cavalcare per ottenere click e followers, avrebbe guida dell’attività online della Lega.

Quasi dieci anni fa Morisi, professore universitario, era stato scelto in prima persona dallo stesso Salvini per curare la comunicazione sul web del partito e personale. Da allora è stato un successo clamoroso, con l’ex ministro dell’Interno diventato rapidamente il politico italiano più seguito sui social.

Un merito che ha portato lo stesso Morisi ad essere ‘cooptato’ nella segreteria politica della Lega, lo scorso ottobre. Secondo l’AdnKronos alla base della decisione non vi sarebbe una motivazione politica bensì personale e familiare.

