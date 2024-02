Dopo l’inizio di ieri, lunedì 12 febbraio, la fiction ‘Mameli, il ragazzo che sognò l’Italia’ torna stasera su Rai1. Oggi le due puntate segneranno la fine della miniserie della Rai sulla storia dell’autore dell’inno d’Italia.

Mameli, la trama delle ultime puntate

Le ultime puntate di Mameli partono da dopo l’armistizio di Salasco, quando Goffredo insieme ai suoi compagni lasciano la Lombardia. Nino Bixio prova a convincerli a intraprendere una nuova spedizione, ma il giovane è tormentato. Poi l’incontro con Giuseppe Mazzini. A seguito di un evento che lo colpisce, Goffredo decide di imbarcarsi per Roma insieme a Garibaldi. L’episodio si concentra sulla nascita della Repubblica Romana e della scrittura della sua Costituzione. Nelle puntate finali c’è anche l’incontro tra Mameli e Adele Baroffio, tra i due in breve tempo si stringe un forte legame. Poi di nuovo la guerra, fino alla morte nell’ospedale militare.

La trama delle prime puntate

Nelle puntate della miniserie andate in onda lunedì 12 febbraio, il giovane Mameli si fa conoscere, con il suo amore per la marchesina Geronima Ferretti, il suo incontro con Nino Bixio e l’ingresso nella società dell’Entelma. Nelle prime puntate si vede anche l’insurrezione di Milano e la scrittura della Canzone degli italiani, poi diventato il nostro inno.

Mameli, il cast della serie

Il protagonista della miniserie è Goffredo Mameli, interpretato dal classe 1999 Riccardo De Rinaldis Santorelli. Il giovane attore ha avuto delle parti in Doc e nel mondo della pubblicità. Insieme a lui, nel cast della fiction, ci sono anche nomi più blasonati: Neri Marcorè nei panni di Giorgio Mameli, Lucia Mascino in quelli della Marchesa Luisa Ferretti, Luca Ward in Padre Sinaldi, Ricky Memphis in Ciceruacchio. Poi Sebastiano Somma è il Generale Madone, mentre Maurizio Lastrico interpreta Garibaldi. Amedeo Gullà fa invece Nino Bixio, mentre Chiara Celotti è Adele. Presenti anche Giovanni Crozza Signoris in Carlin Repetto, Riccardo Maria Manera in Stefano Castagnola.

Mameli, gli ascolti tv

La prima puntata di “Mameli, il ragazzo che sognò l’Italia” ha registrato un grande successo di pubblico, registrato negli ascolti tv. Nella serata di lunedì 12 febbraio infatti la serie tv su Rai 1 è stata vista da 4 milioni 247mila spettatori, raggiungendo uno share del 23,5% e sbaragliando la concorrenza. Su Rai2, Mad in Italy ha visto il coinvolgimento di 665mila telespettatori e il 3,7% di share, mentre Farwest su Rai3 ha segnato il 4,7% di share con circa 784mila spettatori.

