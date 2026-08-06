Marcinelle non è soltanto una tragedia da ricordare. È una domanda che, a settant’anni di distanza, continua a interpellare l’Europa: qual è il valore del lavoro nella nostra società se non siamo in grado di proteggere chi lo svolge? L’8 agosto 1956 morirono 262 minatori, 136 italiani. Erano emigrati partiti in cerca di un futuro migliore e impiegati nei lavori più duri e rischiosi della crescita europea.

Oggi la storia ha cambiato direzione: l’Italia è diventata anche un Paese di immigrazione e una parte significativa della nostra economia dipende dal lavoro di centinaia di migliaia di cittadini stranieri, spesso impiegati proprio nei comparti dove il rischio è maggiore: edilizia, agricoltura, logistica, manifattura. Ma la lezione di Marcinelle resta attuale: non è la nazionalità a determinare l’infortunio, bensì le condizioni di lavoro, la precarietà, una formazione insufficiente, le barriere linguistiche e filiere produttive nelle quali la responsabilità rischia di perdersi tra appalti e subappalti. Per questo la sicurezza non può essere trattata come un capitolo separato dalle politiche del lavoro o limitarci alle commemorazioni di circostanza.

I numeri ci impongono di non trasformare la memoria in un rito. Nei primi cinque mesi del 2026 l’INAIL ha registrato 370 morti sul lavoro, un dato in calo di circa l’8% rispetto allo stesso periodo del 2025. È un segnale positivo, ma non è assolutamente sufficiente. E le cronache di queste settimane lo dimostrano: tra il 17 e il 30 luglio sono stati riportati almeno 11 decessi sul lavoro. A questi si aggiunge un rischio destinato a diventare sempre più rilevante, quello legato alle ondate di calore estremo. Secondo le stime INAIL-CNR, sono circa 4.000 ogni anno gli infortuni riconducibili allo stress termico, mentre nei mesi estivi centinaia di migliaia di lavoratori sono esposti quotidianamente a condizioni di rischio elevato.

Anche il confronto europeo invita a una lettura seria, lontana sia dall’allarmismo sia dall’autocompiacimento. L’Italia presenta tassi di mortalità sul lavoro inferiori alla media dell’Unione, ma resta dietro ai Paesi con le migliori performance. È dunque possibile e doveroso fare meglio. La sicurezza deve allora diventare – ancor di più – una vera politica del lavoro. Occorre rafforzare la formazione, rendendola effettivamente comprensibile anche per chi non conosce adeguatamente la lingua italiana; rendere più trasparenti e tracciabili le responsabilità lungo le filiere degli appalti e dei subappalti; collegare maggiormente la qualità degli affidamenti e degli incentivi pubblici alla capacità delle imprese di garantire standard elevati di salute e sicurezza; utilizzare le nuove tecnologie in chiave di prevenzione e contrasto dei rischi per i lavoratori. E occorre affrontare con strumenti strutturali i nuovi rischi, dal caldo estremo alla crescente frammentazione produttiva.

La direzione deve essere chiara: la sicurezza non è un costo da comprimere, ma un indicatore della qualità dell’impresa e della maturità del nostro sistema produttivo. Ricordare Marcinelle significa, oggi, affermare che nessuna crescita è davvero sostenibile se scarica i propri costi sulla vita e sulla salute di chi lavora. La dignità del lavoro non ha nazionalità. E la sicurezza non può avere deroghe.

Francesco Rotondi

© Riproduzione riservata

Redazione