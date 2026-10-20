Il Partito Liberaldemocratico può correre in una lista di centro o deve trovare spazio nel centrodestra? Il dibattito è aperto. Lo abbiamo chiesto ad Andrea Marcucci: il presidente dell’assemblea nazionale del Partito Liberaldemocratico dalla sua fondazione è stato Sottosegretario ai Beni culturali nel governo Prodi II, senatore del PD dal 2008 al 2022 e capogruppo dal 2018 al 2021.

Marcucci, le elezioni si avvicinano, è venuto il momento delle scelte…

«Sì, e io sono convinto che ci sia una prospettiva per un popolo liberal-democratico, mettendo insieme forze diverse che possano dare un riferimento a tutto quel mondo che oggi non va a votare, oppure non sa per chi votare, e che invece potrebbe trovarsi in un progetto alternativo ai due poli».

Luigi Marattin fa capire che lo spazio politico del Pld è centrodestra. È una decisione politica individuale, perché impegni il partito serve una ratifica?

«Luigi ha fatto delle valutazioni probabilmente dovute a difficoltà di interlocuzione o comunque a prospettive diverse. Noi siamo un partito nato, nell’atto fondativo e nel documento congressuale, sulla base della prospettiva di unire i liberali, senza accordi con i due poli di centrodestra e centrosinistra, per motivi ovvi: entrambi hanno internamente posizioni che per noi liberali sono inaccettabili».

Ci sono ancora le condizioni per costruire un polo liberale autonomo?

«Le condizioni e le esigenze ci sono, e sono ancor più forti oggi rispetto a quando siamo nati».

La legge elettorale è quella che è e il tema delle firme è un impedimento a presentare una lista del Partito Liberaldemocratico.

«Si può fare una lista unica tra tutte le forze che si dichiarano liberali e si rifanno alla casa politica liberale a livello europeo. Certamente con Carlo Calenda, con Pina Picierno, con altre organizzazioni più piccole che hanno dimostrato la dinamicità del mondo liberale, alcuni ambiti radicali e Europeisti.Eu. Azione, avendo un gruppo parlamentare e la possibilità di raccogliere le firme, ha un peso centrale. Ma credo che debba essere valorizzato qualsiasi altro contributo, in particolare quello di una forza politica come il Partito Liberaldemocratico».

C’è anche un tema personale, un problema di rapporti tra Marattin e Calenda?

«Prendiamo atto che ci sono personalità forti, di assoluto primo livello. Per quello che mi riguarda, da iscritto e presidente del Partito Liberaldemocratico, riconosco che il lavoro svolto da Marattin in quest’anno e mezzo è stato enorme, con grandi risultati. Se ci sono differenze, posizioni anche programmatiche o contrapposizioni personali, nell’interesse più grande del progetto e del nostro Paese dovranno essere superate. Oppure bisogna confrontarsi con proposte alternative all’interno del nostro partito».

Siete un partito piccolo, vi conoscete da lunga data. Vi siete confrontati nel tempo sull’ipotesi del centrodestra?

«Ancora oggi non ho la conferma esplicita, da Luigi Marattin, che si tratti di un effettivo preaccordo o di una trattativa in corso. Certamente ci saranno stati, come è normale che ci sia, confronti a livello parlamentare».

È mancato il dialogo tra voi?

«Quando le posizioni divergono, poi diventa tutto complicato. Credo che ci siano ancora le condizioni per lavorare insieme, per lavorare bene, all’interno degli organismi del nostro partito. Il Partito Liberaldemocratico ha un documento fondativo che parla di un polo liberale e della necessità di costruirlo nel nostro Paese. Io mi limito a questo: prendo atto delle decisioni formali e, finché non ci sono proposte diverse, lavoro in quella direzione, con i colleghi di partito e all’esterno, perché questo è il mandato che abbiamo ricevuto dal congresso».

Quali organismi dovranno discutere un eventuale cambio di linea? Sarebbe auspicabile un congresso?

«La direzione e l’assemblea sono gli organismi del partito: è auspicabile una discussione franca all’interno della direzione, che è l’organismo presieduto da Luigi Marattin, e poi probabilmente anche all’interno dell’assemblea, davanti all’emergere di posizioni diverse».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro