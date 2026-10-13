Il campo largo è già in tilt. Non che la cosa possa meravigliarci, tutt’altro: si tratta della naturale conseguenza di una sommatoria di partiti divisi su tutto, ma accomunati da un solo obiettivo disperato, ovvero provare a vincere. Ma la politica non è il lancio del martello noto a Silvia Salis, e il voler vincere – per quanto legittimo – non basta. Serve altro, ad esempio sinergia di visioni, convergenza di obiettivi e capacità di sintetizzare le proposte politiche che emergono da una coalizione composta da forze politiche eterogenee.

Il programma ad oggi non esiste. Le uniche proposte sono quelle dei 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra, e la stessa composizione della coalizione non è chiara. Per mesi Matteo Renzi si è autocandidato (per non dire imbucato) ad essere la gamba riformista e centrista di una coalizione che, per utilizzare un lessico della sinistra d’antan, potremmo definire massimalista. Ma non tutti hanno apprezzato lo slancio del Kraken. Chi non vuole sentirne parlare è Giuseppe Conte, che con maestria e furbizia ha scelto di far recapitare l’ultimatum a Chiara Appendino nel cuore della Firenze renziana, così da far intendere a Elly Schlein – già in modalità “Alice nel Paese delle Meraviglie” – che nulla è scontato, neppure la partecipazione alla coalizione.

Dalle parti del M5S qualcuno ha iniziato a farsi i conti e a subodorare che i venti non sono propizi come ci si attendeva, e che forse una corsa in solitaria per massimizzare la posta non è poi da escludere. Del resto, che Conte possa fare il secondo a Schlein non lo pensa nessuno, e nello stesso Pd le primarie hanno assunto già le fattezze di un già visto regolamento di conti tra bande, con lo scopo non certo celato di eliminare Schlein. Conte medesimo ha pienamente assunto l’iniziativa e persino ventilato alla platea del Manifesto, dinanzi a una silente quanto immobile Schlein, la nuova denominazione della coalizione, “Alleanza per la Costituzione”, ricalcando da una parte l’insana teoria che la sinistra detenga il monopolio sulla paternità della Carta, e dall’altra con l’obiettivo di rianimare i toni del referendum.

Anche Elly ha dovuto dare segni di vita: mentre i suoi giovani virgulti – guidati dalla candidata organizzatrice dei disertori Virginia Lìbero (segretaria dei Giovani Democratici) – occupavano Piazza Bologna e installavano una tendopoli, giusto per non peccare troppo di originalità, la segretaria ammoniva che le elezioni si vincono a sinistra e non al centro. Da Sánchez a Mélenchon è un passo. Ma una cosa è fare la rivoluzione con Lev Trockij, un’altra cosa con Virginia Libero, preso atto che Schlein notoriamente non è Lenin. Al già rodato dream team si è aggiunto il fantasmagorico duo dei Gianni e Pinotto della politica, composto da Ruffini e Gabrielli, che alla prima apparizione si sono già inimicati le partite Iva grazie alle prodezze televisive dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il campo largo sconta un vecchio vizio della sinistra: quello di federare gli opposti per una rapida quanto puerile e inefficace conquista del potere. È un film già visto, un remake che non entusiasma, ma al contrario spaventa gli elettori. Quello che alla fine si avverte è solo un gran caos, una corsa solitaria al protagonismo, alla leadership, al radicalismo, con un grande vuoto nel mezzo. Una visione di Paese da presentare agli elettori e un richiamo a un principio che oggi incarnano solo Giorgia Meloni e il centrodestra: la stabilità.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro