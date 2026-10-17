Le primarie, festa della partecipazione, sono diventate un duello: Elly Schlein contro Giuseppe Conte. Ieri Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, ha fatto professione di fede: «Voterò Conte alle primarie». Tutto il resto è una nota a margine. Il programma, le alleanze, la politica estera, la collocazione internazionale: questioni irrilevanti. Il campo largo si prepara a scegliere chi lo guiderà prima di aver chiarito fino in fondo dove intenda andare.

La fotografia delle contraddizioni dem arriva dalla vicenda di Filippo Sensi, senatore riformista che, dopo l’intervista al Riformista, ha denunciato sui social il linguaggio utilizzato contro chi nel Pd difende posizioni nette sull’Ucraina. Un utente aveva invitato Schlein a dare «il colpo di grazia» ai riformisti. Sensi ha risposto: «Quando arrivi a invocare il “colpo di grazia” per chi non la pensa come te, io dico: fermiamoci». Sono arrivate le solidarietà di Simona Malpezzi, Lia Quartapelle e Giorgio Gori. Servirebbe una riflessione più ampia. E forse l’occasione potrebbe arrivare il prossimo fine settimana, a Orvieto, dove si riunirà Libertà Eguale. Claudio Petruccioli, Enrico Morando, Tommaso Nannicini e Umberto Ranieri dovranno misurarsi con una domanda sempre più pressante: che cosa resta da fare per chi si riconosce nel riformismo dentro il Pd? Il dilemma riguarda anche Emanuele Fiano e Graziano Delrio, soprattutto dopo la decisione dem di non votare a favore del disegno di legge sull’antisemitismo. La frattura investe il rapporto tra valori dichiarati e scelte concrete.

Intanto Matteo Renzi e Italia Viva rischiano di scivolare nel ruolo di satelliti del Pd. Una prospettiva che alimenta il malcontento tra i renziani. La questione del centro non si risolve, però, con una somma di sigle. Il 7 novembre a Bologna, Azione, Spazio Pubblico ed Europeisti.eu stanno preparando un incontro dedicato alla difesa del perimetro cognitivo dalle influenze e interferenze ostili, russe e cinesi. Un tema che riguarda la capacità delle democrazie di riconoscere e contrastare le campagne di manipolazione e disinformazione sul quale lavora, non da oggi, il senatore azionista Marco Lombardo. La fotografia di una riunione preparatoria tra Calenda e Pina Picierno ha scoraggiato la partecipazione di Luigi Marattin, leader del Partito Liberaldemocratico, che non vuole essere considerato un semplice ospite della festa. Sarà invece presente il presidente del PLD, Andrea Marcucci. Marattin rivendica l’autonomia del suo partito e rifiuta l’idea che il centro possa nascere come aggregazione di personalità attorno a un tavolo. «Ma il Pld non è una newsletter, è un partito. Che senza risorse e senza visibilità è cresciuto molto più di altri. Se al centro bisogna fare qualcosa, deve essere un soggetto nuovo, forte e contendibile», dice al Riformista. E aggiunge: «Poi noi abbiamo temi caratterizzanti molto chiari. E, anche qui come sempre detto, parliamo con chiunque sia disposto a condividerli».

Il punto è capire se esistano le condizioni per costruire un soggetto autonomo oppure se la polarizzazione finirà per spingere ogni forza a scegliere uno dei due schieramenti. Cateno De Luca ha intanto formalizzato la propria adesione alla coalizione della premier Giorgia Meloni. E il centro si trova davanti a una scelta: costruire un’identità indipendente oppure cercare spazio dentro il centrodestra. Da quest’ultimo arriva un’apertura significativa. Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, prende le distanze da Roberto Vannacci. «Rappresenta la destra populista che non indica soluzioni», ha dichiarato. Occhiuto ritiene che Vannacci non porterebbe necessariamente più voti alla coalizione e che, al contrario, un’apertura più decisa ai liberali e ai riformisti potrebbe rafforzarla. «Con Vannacci sarebbe davvero complicato governare», afferma, La sua indicazione è esplicita: «Io mi auguro invece che Calenda e Marattin possano far parte della parte liberale e riformista di un centrodestra che valorizzi di più quest’area».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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