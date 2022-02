“Ho appena saputo che la terapia di Mariagrazia non sta funzionando e che ieri notte è stata male, oggi i medici proveranno a cambiare terapia in modo da vedere come reagisce il corpo“. Così nonna Margerita continua ad aggiornare costantemente i follower suoi e di sua nipote Mariagrazia Imperatrice. La giovane influencer napoletana che vive a Londra da qualche giorno è ricoverata al St Thomas’ Hospital di Londra per un problema cardiaco non meglio specificato. Le notizie dei giorni precedenti erano tutt’altro che rassicuranti, con le condizioni della giovane influencer che sembravano in peggioramento.

Poi la bella notizia che i tanti follower di nonna e nipote stavano aspettando: “Maria è passata dalla terapia intensiva alla cardiologia. lo sapevo la tua allegria e la tua voglia di vivere non poteva spegnersi”, ha scritto domenica sui social. Ma qualcosa nella notte non deve essere andato come si sperava: nella notte Mariagrazia non è stata bene. Nonna Margherita addolorata e in grande preoccupazione ha scritto: “Oggi giocherà il tuo Napoli e tu non ti sei mai persa una partita”, postando una foto con la nipote allo stadio.

La preoccupazione della nonna è grande ma continua ad aggiornare sui social i follower che stanno partecipando con un pioggia di commenti affettuosi per entrambe. “Sono giorni di grande fragilità per noi perché Mariagrazia è ancora in ospedale ancora in cardiologia e purtroppo ancora non è uscita dal pericolo, vi chiediamo amore sensibilità”, ha detto ancora la nonna.

Nonna e nipote insieme hanno numerosi follower sui social. L’11 febbraio Mariagrazia ha postato sui suoi social una foto con la flebo dal St Thomas’ Hospital di Londra. “Ho sempre preteso il massimo da me e dalla vita, mi sono sempre detta non puoi accasciarti adesso ora, no potevo permettermelo, tuttavia negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto,ero convinta si trattasse di un banale colpo di vento invece… per fortuna anche se lontana dalla famiglia sono in una nazione che vola a livello ospedaliero. Anche se la sorpresa è stata un brutto colpo. Tornerò presto sognatori”, ha scritto.

Poi il 12 febbraio era tornata a scrivere: “Volevo Ringraziare tutti per i messaggi e la forza che mi state dando appena avrò più forze farò una diretta per raccontarvi. Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid ma di tutt’altro… grazie a tutti tornerò presto Sognatori”. Poi un lungo silenzio non ancora interrotto sui suoi social.

