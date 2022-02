“Una bella notizia Maria è passata dalla terapia intensiva alla cardiologia. lo sapevo la tua allegria e la tua voglia di vivere non poteva spegnersi”. Con queste parole cariche di felicità nonna Margherita ha annunciato ai suoi follower e a quelli della nipote Mariagrazia Imperatrice che la giovane sta meglio.

La giovane influencer napoletana che vive e lavora a Londra, era finita in ospedale diversi giorni fa per un problema cardiaco che l’ha costretta al ricovero in una struttura della capitale inglese. Le notizie dei giorni precedenti erano tutt’altro che rassicuranti, con le condizioni della giovane influencer che sembravano in peggioramento.

Nonna e nipote insieme hanno numerosi follower sui social. L’11 febbraio Mariagrazia ha postato sui suoi social una foto con la flebo dal St Thomas’ Hospital di Londra. “Ho sempre preteso il massimo da me e dalla vita, mi sono sempre detta non puoi accasciarti adesso ora, no potevo permettermelo, tuttavia negli ultimi giorni ero sofferente e ieri notte ho dovuto chiamare l’ambulanza perché non sopportavo più i dolori al petto,ero convinta si trattasse di un banale colpo di vento invece… per fortuna anche se lontana dalla famiglia sono in una nazione che vola a livello ospedaliero. Anche se la sorpresa è stata un brutto colpo. Tornerò presto sognatori”, ha scritto.

Poi il 12 febbraio era tornata a scrivere: “Volevo Ringraziare tutti per i messaggi e la forza che mi state dando appena avrò più forze farò una diretta per raccontarvi. Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid ma di tutt’altro… grazie a tutti tornerò presto Sognatori”. Poi un lungo silenzio non ancora interrotto sui suoi social.

Intanto la nonna Margherita dalle sue pagine social aggiornava i follower sulla salute della nipote. Tutti messaggi poco rassicuranti sulle condizioni di salute di Mariagrazia: “Ho appena saputo che Mariagrazia è passata dalla cardiologia alla terapia intensiva per una crisi avuta durante la notte. Vi chiedo tanto amore e se potete una preghiera alla Madonna delle Grazie”, aveva scritto il 18 febbraio. I follower hanno partecipato attivamente con una pioggia di messaggi di affetto per nonna e nipote.

E ancora il 18 febbraio la nonna scriveva: “Ieri sera tardi avevi parlato con me al telefono con una voce molto stanca e mi avevi detto nonnina non ti preoccupare per me io sto bene, come fai di solito dici sempre sempre che tutto va’ bene per non farci preoccupare e poi mi hai detto pensa che tra un pochino sarà estate e torneremo nella nostra amata Sorrento a fare il bagno e a mangiare granita. Perché come dici sempre tu da lì si vede meglio la nostra bellissima Napoli e la tua amata Capri lì dove è bello sognare. Poi mi hai detto nonna ho proprio voglia di innamorarmi trovare un bravo ragazzo dal cuore grande e poi cosa è andato storto?”.

Nelle ore successive è stata tanta l’apprensione della nonna: “Purtroppo non ci sono aggiornamenti la situazione è stazionaria”. Intanto continuava a fare il tifo per lei: “Io ti aspetto Guerriera, dobbiamo tornare a vivere le nostre avventure”. E ancora: “Ho guardato all’infinito il telefono sperando di ricevere una tua chiamata, sono andata più volte nella tua stanza ma tu non c’eri che brutta questa sensazione di silenzio. Mi sento impotente”. Infine oggi la bella notizia che in tanti stavano aspettando: Mariagrazia sta meglio ed è uscita dalla terapia intensiva. Probabilmente ora dovrà rimanere ancora in cardiologia per qualche giorno.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro