Un maxi incendio ha interessato la zona di Monte Mario a Roma, vicino al Tribunale. La collina sta bruciando da ore, le fiamme si sarebbero sviluppate in un’area in via Teulada per poi essere sospinte in alto. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco e gli elicotteri che stanno pescando acqua dal Tevere. Numerose strade sono state chiuse e sono stati evacuati diversi edifici nella zona. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato sul posto.

Maxi incendio a Monte Mario, le vie bloccate e chiuse a Roma

A causa del rogo sono stati chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione Piazzale Clodio. In azione per domare l’incendio ci sono quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi della protezione civile, oltre all’elicottero Drago VF159. In arrivo dall’Aquila anche un altro elicottero per dare manforte.

Maxi incendio a Monte Mario, evacuata la Rai

Intanto, è stata evacuata la sede Rai di via Teulada a causa del vasto incendio scoppiato a Roma, nella zona di Monte Mario. È stata sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, gli uffici. A testimoniare il tutto anche il giornalista: “Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare”. Nel frattempo è stata evacuato anche l’Osservatorio Astronomico in cima a Monte Mario.

#Roma, #incendio #montemario: in azione su parte alta della collina 2 elicotteri #vigilidelfuoco e 1 @RegioneLazio. Sotto controllo fiamme area piazzale Clodio. Incendiate alcune auto.

Evacuati per precauzione Osservatorio e alcuni edifici. 10 squadre impegnate [#31luglio 17:30] pic.twitter.com/75EZ4KDfs3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 31, 2024

Maxi incendio, i testimoni del rogo

Tanta gente si è riversata per strada per la paura. Alcuni condomini di via Goiran sono stai evacuati, con la presenza di vigili del fuoco e polizia. Alcuni testimoni a LaPresse hanno raccontato la situazione: “Ero appena arrivato a casa dalle vacanze e mi sono trovato davanti a questa situazione sono riuscito a salire in casa con un agente per verificare che tutto fosse in ordine. Purtroppo la mia automobile è bruciata ma comunque mi ritengo fortunato perché le conseguenze potevano essere peggiori”, ha aggiunto. “Vedere la collina di Monte Mario bruciata è un’immagine che stringe il cuore”.

