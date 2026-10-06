L’Ohio, storicamente, era sempre stato considerato come un termometro politico estremamente preciso: dal 1964 al 2020 escluso, infatti, la maggioranza degli elettori dello Stato ha sempre votato per il candidato risultato poi vincitore a livello nazionale. Dal 2016 in poi, però, lo Stato ha vissuto un forte spostamento verso destra, votando tre volte di fila per Donald Trump con margini sempre in crescita, dal 51% del 2016 al 55% dell’ultima tornata di due anni fa. Il ticket dei democratici, in questa occasione, aveva quasi evitato di fare estensivamente campagna nello Stato, abdicando l’Ohio in favore di Stati più contendibili come la Pennsylvania o la Georgia.

Questo fatto potrebbe essere letto come un segnale di abbandono, particolarmente grave in uno Stato storicamente a fortissima trazione industriale e sindacale, e ancora più grave per il partito che dovrebbe rappresentare la working class, che in Ohio ha subito pesanti colpi da parte della globalizzazione (iniziata negli Stati Uniti con la ratifica del NAFTA spinta da Bill Clinton), che ha portato all’offshoring di decine di impianti industriali, depauperando intere aree dello Stato e abbandonandole ad una spirale di disoccupazione e scarsità di opportunità che ha alienato il partito democratico dalle simpatie degli elettori. Adesso, però, la situazione sembra essere differente. I democratici, infatti, sembrano aver trovato due candidati molto forti per le due principali posizioni che vanno ad elezione: per senatore e per governatore. Per la prima delle due, il partito dell’asinello ha deciso di candidare un grande volto della politica dell’Ohio, ovvero l’ex senatore dal 2006 al 2024 Sherrod Brown, noto per le posizioni fortemente pro-labor. Brown è stato sconfitto nel 2024 con uno scarto di circa 3 punti percentuali, over performando sensibilmente rispetto al ticket presidenziale dem, e sta scommettendo su un clima più favorevole per i dem, sull’impopolarità dell’agenda presidenziale, spingendo sulla crescente opposizione alla realizzazione dei data center e sull’espansione dei programmi Medicare e Medicaid, anche in risposta alla Big Beautiful Bill trumpiana.

Due fattori sembrano giustificare lo scetticismo che orbita intorno alla campagna di Brown: in primis, i sondaggi che oggi sembrano dare Brown in vantaggio sono gli stessi che prevedevano quello stesso vantaggio nel 2024, dimostrandosi poi falsi. In secondo luogo, l’avversario repubblicano, Jon Husted, sta conducendo una campagna energica, con 90 eventi totali contro i 73 di Brown. È da attendersi anche che le maggiori disponibilità di cassa dei repubblicani si facciano sentire anche sotto forma di campagne pubblicitarie, che spesso possono essere decisive nel portare al voto i cosiddetti low-propensity voters. Per quanto riguarda la campagna da governatore, la sfida sarà tra Vivek Ramaswamy, candidato alle primarie repubblicane alla presidenza nel 2024 e imprenditore del settore tech, e Amy Acton, medico e ricercatore, nota per aver diretto il Dipartimento alla Salute statale nel periodo del Covid. Ovviamente, lei più di Brown ha messo il focus sul tema della salute e della copertura sanitaria, attaccando il suo avversario per delle dichiarazioni in cui i programmi Medicare e Medicaid sono definiti come “errori” in quanto tali.

Anche nel contesto dell’accresciuta importanza del tema dell’inflazione e dell’affordability, Amy Acton non perde l’occasione di rimarcare la distanza dal suo avversario, girando lo Stato in una vecchia Jeep, contrariamente al jet privato usato da Ramaswamy, portando alla creazione dello slogan “his jet vs her Jeep” utilizzato dal New York Times per inquadrare l’elezione. Non sembra impossibile, quindi, che i democratici possano ribaltare l’idea che l’Ohio sia definitivamente perso, lanciando un messaggio al partito nazionale: quando il discorso politico si sposta dalle questioni culturali a quelle economiche, i democratici hanno ancora una attrattiva nel Paese, anche in Stati che si poteva pensare essere irrimediabilmente persi.

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Michele Luppi