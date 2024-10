Il matrimonio più importante fu quello con Daniela Zuccoli, un legame infinito, impreziosito dalla nascita di tre figli, ma l’amore nella vita del famoso conduttore radiofonico e televisivo Mike Bongiorno non è mai mancato. Relazioni brevi, spesso al centro del gossip del tempo, ma anche altre due unioni sfortunate, arrivate parallelamente al decollo della sua notorietà, nei migliori anni della carriera, quando tra film e quiz in tv stava già guadagnando la simpatica degli italiani col suo motto ‘Allegria!’

Mike Bongiorno e il matrimonio annullato con Rosalia Maresa

Non fu fortunato il primo matrimonio di Mike Bongiorno con Rosalia Maresca, ex cantante lirica italoamericana sposata a New York nel 1948. I due si frequentarono per poco tempo e decisero di sposarsi nella grande Mela. Una storia d’amore durata soltanto quattro anni e sulla quale si conoscono pochi particolari se non che la loro unione fu annullata dalla Sacra Rota nel 1952 perché lei non voleva figli.

Le seconde nozze con Annarita Torsello: un amore durato due anni

Ancora più breve fu il matrimonio con la sua seconda moglie, Annarita Torsello, con la quale convolò a nozze a Parigi nel 1968. Annarita era una giornalista, soprannominata ‘la contestatrice’. A differenza di Rosalia infatti, Torsello era già conosciuta dal grande pubblico. Era nata nel 1940, ben sedici anni più giovane di Mike. Di origini italo-francesi aveva trascorso parte della sua adolescenza a Bologna, papà imprenditore e mamma parigina.

Anche lei aveva alle spalle un altro matrimonio, quello con il produttore francese Garric, con cui si trasferì a Parigi appena 18enne. Una storia finita dopo appena un anno, senza figli. A 26 anni l’incontro con Mike Bongiorno in un evento a Milano. Dopo le nozze, la convivenza tra i due fu difficile, entrambi ammisero di non trovarsi bene l’uno con l’altra, la coppia scelse di separarsi dopo appena due anni, proprio mentre Mike esordiva con il Rischiatutto: in tribunale Annarita lamentò le tante attenzioni al lavoro da parte del marito, mentre quest’ultimo parlò di un tradimento da parte della moglie. Torsello divenne famosa anche per aver composto la hit ‘Il Rischio’, una vera e propria hit, musicata da Moustaki che divenne il simbolo del programma.

Daniela Zuccoli, la compagna di una vita: i tre figli e il racconto della morte

Ma è il terzo matrimonio di Mike Bongiorno, quello che ha segnato la sua vita, fu con Daniela Zuccoli, classe 1950, ex stilista fondatrice della maison Daniela Bongiorno e produttrice televisiva. I due sono rimasti sposati per tutte la vita e insieme hanno messo al mondo Michele, Nicolò e Leonardo. La coppia si conobbe nel 1971 sull’isola di Capri. Bongiorno era già famosissimo, lei lavorava come hostess. Un matrimonio lampo, organizzato l’anno successivo, con l’arrivo del primo figlio.

Quando i due si conobbero la differenza d’età era abissale: lei 20, lui 46. Lo scambio delle fedi avvenne a Londra, il 23 marzo 1972. “Sono stata quasi 40 anni con lui. Ero proprio una ragazzina all’inizio, poi sono diventata una donna che lui rispettava e stimava. E gli ultimi tempi mi diceva: ‘Sei il bastone della mia vecchiaia’”, racconta al Corriere della Sera.

Daniela ha aggiunto: “Con lui non ci si annoia mai, mentre in giro ci sono tanti uomini noiosi”. Per entrambi è stato l’amore della vita, tanto che l’ultimo figlio arrivò a distanza di 18 anni dal primo. Un piccolo dramma per la coppia venne vissuto invece lontano dal gossip: era l’agosto del 1984 e fu il settimanale Novella 2000 a pubblicare alcune foto di Daniela Zuccoli risalenti al 1978 quando la donna si sarebbe sposata con Walter Fusari a Las Vegas. Le accuse di bigamia travolsero i due, ma senza portarne la rottura. Recentemente Daniela ha ricordato i momenti della scomparsa del marito: “Stava benissimo, era santo, aveva 85 anni ed è praticamente morto in piedi, con me accanto. Il meglio che si possa avere nella vita”.

