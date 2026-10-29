TEL AVIV

Non ci sono state – e non poteva andare diversamente, visti i risultati elettorali – manifestazioni di giubilo a Tel Aviv, città tradizionalmente di sinistra, man mano che, nella notte tra martedì e mercoledì, i risultati delle proiezioni ribaltavano completamente quelli registrati dagli exit poll. Inizialmente si vedevano moltitudini di giovani riuniti in piazza Dizengoff o nelle strade della movida di Tel Aviv, pensando che fosse arrivato il momento della svolta. Ma così non è stato, e la gioia è rimasta strozzata in gola, senza drammi, come si conviene in un Paese democratico e civile quale è Israele. Ieri mattina, due ragazzi intervistati dal Riformista hanno dichiarato che uno aveva votato per i Democratici di Yair Golan e l’altro per Eisenkot. Uno dei due era tornato dall’estero appositamente per votare e non si era pentito della scelta, nonostante la mancata vittoria. I due hanno anche elogiato l’alta affluenza degli israeliani, che hanno votato in massa, definendola un atto di responsabilità collettiva.

Sembrava la fine per Netanyahu

L’incertezza sul futuro è la grande questione per tutti, non solo per i delusi dell’opposizione. Anche i Rak Bibi, che vuol dire «solo Bibi», ovviamente molto più soddisfatti, hanno tirato un sospiro di sollievo, perché questa volta sembrava fosse l’inizio della fine politica per Netanyahu, che comunque ha evitato dimostrazioni di massa, vista la quasi sicura situazione di stallo politico che si aprirà. Per i sostenitori della destra è un risultato positivo, ma non sufficiente per festeggiare. Al mercato Carmel di Tel Aviv, enclave bibista, invece, la vittoria di Netanyahu ha scatenato atteggiamenti euforici e simpatici da parte dei venditori di frutta e verdura, di imitazioni di griffe di abbigliamento o delle prelibate frittelle ripiene di uova o patate, le bureke.

Netanyahu leader indiscusso della politica israeliana

Bibi si conferma il leader indiscusso della politica israeliana. Israele ha mostrato al mondo una lezione di democrazia: i due partiti arabi portano a casa complessivamente 18 seggi. E uno dei due partiti, la Lista Unita, diventa incredibilmente il terzo o quarto partito israeliano, superando probabilmente Yahad, il partito di Bennett e Lapid. Alla fine, come hanno confermato le persone intervistate, la possibile polarizzazione dei voti che avrebbe potuto favorire Eisenkot non c’è stata. L’elettorato ebraico ha confermato di essere bloccato sulle proprie posizioni e di cambiare molto difficilmente opinione all’interno della cabina elettorale. I partiti medi hanno subìto danni limitati e i partiti religiosi hanno tenuto bene le loro posizioni.

Il futuro di Israele

Il futuro della governabilità è in mano a Netanyahu, non c’è alcun dubbio in proposito. Il Presidente Herzog darà l’incarico di formare il governo a Netanyahu, che avrà 42 giorni per formare un nuovo esecutivo. Nel suo primo discorso, Bibi ha detto di aver lasciato il proprio numero di telefono per chi, nell’opposizione, vorrà unirsi a un governo sionista. Il messaggio era chiaramente diretto a Gadi Eisenkot. Per Israele sarebbe la soluzione migliore, perché permetterebbe di escludere dai giochi Ben-Gvir e Smotrich e di assumere una politica più moderata in Giudea e Samaria.

Israele, 42 giorni in cui può succedere di tutto

In questi 42 giorni potrebbe succedere di tutto: un accordo con Eisenkot oppure una nuova guerra contro l’Iran, che permetterebbe a Netanyahu di andare a nuove elezioni e di vincerle con largo margine, nel caso riuscisse nell’improbabile impresa di rovesciare il regime degli ayatollah. Ma è una strada che potrebbe ritorcersi contro di lui, nel caso non ottenesse il risultato sperato. Il vero vantaggio della coalizione di destra è avere un leader carismatico e spregiudicato che l’opposizione non ha ormai da decenni. Il timore che Eisenkot, alla distanza, possa evaporare politicamente – come il suo maestro Benny Gantz – è reale.

© Riproduzione riservata

Giuseppe Kalowski