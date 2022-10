E’ stato arrestato mentre passeggiava sul lungomare di Napoli, in via Caracciolo, perché condannato per un omicidio avvenuto ben 34 anni fa. Vincenzo Irace, 63 anni, detto ‘a vicchiarella e ritenuto dagli investigatori affiliato in passato al clan Giuliano, è stato raggiunto da un provvedimento per la carcerazione emesso il 18 maggio 2020 ( a 32 anni dall’omicidio) dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena residua di 11 anni, 9 mesi e 24 giorni di reclusione per omicidio aggravato.

Omicidio avvenuto in piazza Mercato a Napoli il 3 settembre del 1988 quando venne ammazzato Alfredo Mellone, ex esponente della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo e transitato successivamente nel clan Mariano dei Quartieri Spagnoli (alleato con i Mazzarella). Mellone era il referente di Ciro ‘o picuozzo per quanto riguarda la zona di piazza Mercato.

Irace, irreperibile dai giorni successivi al provvedimento, è stato rintracciato dai poliziotti in via Caracciolo al termine di una serie di attività tecniche.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo