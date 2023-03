Ha le ore contate il pistolero degli chalet di Mergellina, il ragazzo che nella notte tra domenica e lunedì ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco prima in aria e poi nel mucchio, uccidendo il 18enne Francesco Pio Maimone, per vendicare le sue scarpe sporche. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli proseguono spedite e il giovane, che si trovava in compagnia di una ‘paranza’ proveniente da Napoli est, sarebbe stato già identificato dagli agenti, anche grazie alle telecamere presenti nella zona del lungomare.

Non è escluso che possa costituirsi lui stesso dopo essersi reso protagonista di una notte di follia. Di una lite tra bande opposte, provenienti non dal quartiere di Pio, nata per futili motivi e degenerata nel peggiore dei modi, con un proiettile che ha centrato al petto il 18enne di Pianura, periferia ovest di Napoli, che stava mangiando noccioline in compagnia di alcuni amici, tutti incensurati e lontani dai contesti legati alla malavita come inizialmente, anche in virtù di quanto sta accadendo nel quartiere e dell’agguato della scorsa settimana sempre sul lungomare, era stato ipotizzato.

Pio, così come era chiamato da familiari e amici, domenica sera aveva finito di lavorare nella pizzeria gestita dalla sorella e dal cognato e aveva deciso di uscire con gli amici per concedersi qualche ora di svago. E’ rimasto ucciso dalla follia che sempre più spesso si registra in alcune zone della città, con giovanissimi pronti a sparare alla prima occasione, al primo banale litigio.

La tragedia è avvenuta all’esterno dello chalet “Da Sasà” quando il pistolero di Napoli est ha estratto un revolver iniziando a sparare a caso. Alcuni colpi in aria, poi nel mucchio, ad altezza uomo. Un proiettile ha centrato Pio al petto. Immediati sono scattati i soccorsi da parte degli amici. A quell’ora, le 2.35, c’erano ancora molte persone nella zona. Non è stato facile per gli amici districarsi nel traffico delle auto, molte delle quali in sosta selvaggia, per poi raggiungere, scortati dalla polizia, il pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini dove, dopo circa mezz’ora, Pio Maimone è deceduto.

Un bravo ragazzo morto per la follia che si vive nelle strade di Napoli. Pio lavorava nella pizzeria della sorella sia come aiutante pizzaiolo che come rider. Sognava di aprire una rosticceria tutta sua e fino a qualche mese fa ha lavorato in un noto pub di Pianura, il Civico 42, che nelle scorse ore lo ha ricordato così:

seguono aggiornamenti

