Ennesimo sabato sera di pura follia a Napoli nella zona degli chalet di Mergellina, luogo di incontro dela sabato sera. Poco prima dell’una di notte sono stati esplosi almeno tre colpi di arma da fuoco: due hanno colpito un diciannovenne, Antonio Gaetano, ritenuto legato a un clan di camorra del quartiere Pianura di Napoli. Il giovane è stato subito portato all’Ospedale San Paolo in gravi condizioni. Operato, è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, tutto è successo poco prima dell’una di notte. Il 19enne era seduto in auto davanti agli chalet di Mergellina quando almeno due persone hanno sparato tre colpi di pistola. Il 19enne è stato colpito all’addome e alla zona cervicale. Portato all’ospedale San Paolo, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Adesso è ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni i killer hanno sparato almeno tre colpi: a terra, la Polizia di Stato ha trovato tre bossoli. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Il giovane, ha precedenti ed è residente nel quartiere Pianura della città, qualche giorno fa teatro di un omicidio e ritenuto dagli inquirenti una “zona calda”. L’agguato potrebbe essere connesso a quanto sta accadendo nella zona.

Antonio Gaetano secondo gli investigatori è un elemento di vertice del clan Calone-Marsicano-Esposito del quartiere Pianura della città. Lo scorso agosto è scampato a un altro agguato dove rimase ferito a una gamba e a un piede. Il gruppo camorristico di cui è ritenuto componente è in guerra con un’altra organizzazione malavitosa della zona di Pianura. Lo scorso 2 marzo, infine, ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della sua abitazione.

