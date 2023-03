Travolto e ucciso da un mezzo pesante durante una fase di manovra. Tragedia sul lavoro a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di venerdì 10 marzo il titolare di una azienda edile ha perso la vita in seguito al drammatico incidente avvenuto per cause in corso di accertamento ma probabilmente dovute a una distrazione.

La vittima si chiamava Vincenzo Infante e aveva 58enne. E’ stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove è morto in seguito alle gravi ferite riportate. L’incidente è avvenuto all’interno della ditta Vesuviana Trasporti che si trova in via Starza della Regina.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Somma Vesuviana intervenuti sul posto per i rilievi insieme ai colleghi della rilievi di castello di cisterna. Sul posto anche personale dell’Asl.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo