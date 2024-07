Dopo due rinvii ora finalmente il Palio di Siena 2024 ha il suo vincitore. A sorpresa trionfa l’Onda, in una corsa adrenalinica, con cinque cavalli scossi. La partenza buona alle 19:29, dopo il maltempo che tra martedì e mercoledì ha costretto al rinvio. La gara non parte, per diversi minuti c’è uno stallo: si fatica con l’allineamento dei cavalli. In particolar modo, la Lupa è molto “indisciplinata” e rischia la squalifica. Durante le prove, è stata la volta di Leocorno e Giraffa. La piazza si lamenta dopo due mosse false. Oltre alla Lupa, anche la Civetta non rispetta le regole. La partenza avviene alle 19:29, con la Lupa ancora non allineata: non è stata squalificata ma, di fatto, l’unica soluzione per garantire la partenza è stata quella di iniziare con la Lupa rimasta dietro.

L’Onda ha vinto da outsider

I fantini non hanno la sella: cadono in tre, ovvero Montone, Pantera e Nicchio (i tre vengono portati via, nel giro di 20 secondi, dai barellieri per essere medicati). Inizialmente l’Oca è in testa, poi l’Onda passa avanti e vince, tagliando il traguardo “di corto muso”. Terzo il Leocorno, quarto il Bruco. Tutti gli altri cavalli, decisamente staccati. Delude la Pantera, favorita alla vigilia. L’Onda ha vinto da outsider. Onda e Oca sono due contrade amiche: una ha trionfato, l’altra è arrivata al secondo posto, mentre c’è rivalità asimmetrica tra Onda e Torre: l’Onda riconosce la Torre come rivale ufficiale, la Torre non riconosce l’Onda come propria rivale (l’unica è l’Oca).

La festa dei tifosi

In Piazza del Campo viene issata la bandiera dell’Onda, con i tifosi “ondaioli” che festeggiano. Il capitano Alessandro Toscano, classe ’89, ottiene la sua seconda vittoria, dopo quella del 2017. Alla contrada va il ‘cencio’ realizzato dall’artista Giovanni Gasparro con una particolare menzione agli ottanta anni dalla Liberazione di Siena avvenuta il 3 luglio del 1944.

