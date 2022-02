Fine della storia d’amore, dopo 10 anni insieme, tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Lo ha comunicato la coppia stessa, in una nota trasmessa all’Ansa la settimana scorsa. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. La notizia alla vigilia della messa in onda di Michelle Impossibile, il nuovo spettacolo della showgirl in onda su Canale 5 in prima serata.

Hunziker e Trussardi erano sposati dal 2014. Hanno avuto due figlie, Sole e Celeste, di 9 e 7 anni, che resteranno a vivere con la madre. Da tempo, scrive Il Corriere della Sera, si vociferava di una crisi della coppia, tra le più note dello star system italiano. Lei showgirl: attrice, ballerina, presentatrice, cantante; lui imprenditore. Il colpo di fulmine al Ristorante Trussardi Alla Scala. Lei 35 anni; lui 29. E il matrimonio al Palazzo della Ragione di Bergamo. Nessun post insieme dei due sui social negli ultimi tempi aveva fatto presagire lo scioglimento della crisi.

“Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa – ha detto a Il Corriere della Sera Trussardi – Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo”.

Hunziker si era separata, prima dell’incontro con Trussardi, dal cantante Eros Ramazzotti. I due avevano avuto insieme la figlia Aurora. “I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita. Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”, ha detto a Il Corriere.

Michelle Hunziker debutta stasera su Canale 5 con un nuovissimo One Woman Show: Michelle Impossible. Due serate, con quella di mercoledì prossimo, 22 febbraio. Uno spettacolo con tanta musica e tanti ospiti. “Questo è un sogno che ho inseguito a lungo, penso sempre che le cose arrivino quando è giusto che arrivino, devi avere una maturità non solo artistica ma anche emotiva per fare un programma così. Per chi fa il mio mestiere è il coronamento di quello che hai sempre sognato di fare. Il vero punto di partenza”.

