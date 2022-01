Dusan Vlahovic è l’uomo del momento in Serie A: l’attaccante serbo della Fiorentina ha raggiunto l’accordo con la Juventus. Circa 75 milioni di euro per l’acquisto, inclusi 8 di bonus secondo le indiscrezioni. Il calciatore ha messo a segno 20 gol in 24 partite. Ha 21 anni ed è tra i protagonisti della Serie A: l’uomo del mercato di gennaio. Il gossip lo vuole legato all’influencer Mariasole Pollio, come riporta anche Il Corriere della Sera.

Mai nessuna conferma da parte del bomber: Vlahovic è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Qualche tempo fa, sul suo profilo Instagram, aveva ammesso di avere una fidanzata e confidato di voler sposarsi e avere dei figli, un giorno. Nessuna conferma sull’influencer classe 2003 napoletana.

Pollio è stata protagonista di un’ascesa piuttosto vertiginosa da Youtube. Ha cominciato frequentando dei corsi di recitazione a Napoli. Addirittura a soli tre anni. A sette un corso di cinema. L’esordio, mentre faceva le scuole medie, con il fratello Christian che le diede una mano per aprire un canale Youtube dove raccontare la sua quotidianità. Ha recitato nella fiction Rai Don Matteo nel ruolo di Sofia ed è entrata nel cast del film di Leonardo Pieraccioni Se son rose. Ha pubblicato anche un libro, per Mondadori, Oltre.

Pollio è seguita da oltre un milione e mezzo di follower su Instagram. Ha condotto l’evento Battiti Live per Tele Norba con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Mai nessuna conferma, lo ripetiamo, della relazione, neanche da parte di Pollio. Quindi la voce resta solo effettivamente un pettegolezzo, almeno al momento.

Vlahovic è nato nel 2000 a Belgrado. Ha una sorella. Il suo mito è sempre stato Michael Jordan. Il suo idolo calcistico Zlatan Ibrahimovic. È cresciuto nel Partizan Belgrado. Si è iscritto alla facoltà di Medicina in Serbia. A portarlo a Firenze Pantaleo Corbino, allora direttore sportivo della Viola, per 1,5 milioni di euro. A farlo sbloccare definitivamente in Italia l’allenatore Cesare Prandelli. Vlahovic dovrebbe firmare, ma si attendono conferme, un quadriennale da sette milioni all’anno. L’acquisto fa sognare i tifosi juventini e ha mandato su tutte le furie quelli della Viola.

