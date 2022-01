Fiocco azzurro in casa D’Alessio. È nato Francesco, quinto figlio del cantante napoletano Gigi, avuto con la compagna Denise Esposito. Lo ha reso noto lo stesso D’Alessio con un post su Facebook. “Francesco, benvenuto alla vita”, ha scritto postando il cartellino della nascita. Il bambino è nato a Napoli, alla clinica Ruesch. La notizia della maternità era stata data al settimanale di gossip e spettacolo Chi lo scorso luglio. Denise Esposito ha 28 anni, 26 in meno del compagno, avvocato e fan di D’Alessio. Il primo incontro tra i due a Capri, in occasione di un concerto del cantante napoletano. Il primo avvistamento segnalato dai paparazzi a inizio 2021.

Gigi D’Alessio è padre di Claudio, Ilaria e Luca – avuti dall’ex moglie Carmela Barbato – e di Andrea – nato dalla relazione con Anna Tatangelo. La cantante di Sora è stata anche lei paparazzata in spiaggia da Chi con il cantante e attore napoletano Livio Cori. Una relazione della quale si parlava da tempo. “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi. Me la voglio vivere con calma. Non smentisco e non confermo”, aveva detto in un’intervista a Belve la cantante Tatangelo.

D’Alessio è appena reduce dal successo alla trasmissione The Voice Senior, il talent show vinto dal suo concorrente Annibale Giannarelli. Lo scorso novembre il cantante napoletano è stato assolto dal tribunale monocratico di Roma dall’accusa di reati fiscali. Cadute le accuse anche nei confronti di altri quattro imputati. “Il fatto non sussiste”. Per D’Alessio la procura capitolina aveva chiesto una condanna a 4 anni: un processo che nasceva dall’inchiesta dei pm romani per una presunta evasione fiscale di circa 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva non versata, fatti che risalivano al 2010.

Una sentenza d’assoluzione che “rende giustizia all’uomo prima che all’artista”, avevano commentato a caldo gli avvocati Pierpaolo Dell’Anno, Giuseppe Murone e Gennaro Malinconico, difensori del cantante. Secondo i due legali il tribunale monocratico di Roma con la sentenza “ristabilisce la verità a distanza di dieci anni dalle ipotesi accusatorie, rimaste prive di riscontro, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’artista, che ha sempre creduto che la giustizia riconoscesse l’assoluta legittimità del suo agire. Il tempo è galantuomo”. Un’altra notizia grandiosa, nel giro di pochi mesi, e di pochi giorni, per il cantante napoletano.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano