Condannare Gigi D’Alessio a quattro anni di reclusione. È questa la richiesta avanzata dalla procura di Roma nei confronti del cantante napoletano nell’ambito del processo per reati fiscali in corso davanti al giudice Monocratico della Capitale.

Un processo, quello nei confronti di D’Alessio, che nasce da una inchiesta dei pm romani per una presunta evasione fiscale di circa 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva non versata, fatti che risalgono al 2010.

Col cantante napoletano sono a processo altre quattro persone, un socio e tre legali rappresentanti in una società riconducibile al cantante, la Ggd Productions srl.

Il pm titolare dell’inchiesta ha chiesto condanne a 2 anni di reclusione anche per gli altri imputati, mentre per due dei quattro capi di imputazioni è stato richiesto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La sentenza è attesa nella prossima udienza fissata per il 9 novembre.

