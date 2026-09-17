Prima di soffermarmi sul progetto dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina ritengo utile soffermarmi su quattro casi in cui il comportamento di determinati schieramenti politici ha cercato in tutti i modi, non riuscendoci, di bloccare rilevanti scelte strategiche.

I quattro casi

Mo.S.E. (Modulo Sperimentale Elettromeccanico). Questa opera voluta, sostenuta e difesa con azioni ed approfondimenti encomiabili da Gianni De Michelis e attuata grazie alla Legge Obiettivo durante il Governo Berlusconi ed il Ministro Pietro Lunardi, è stata sempre osteggiata da vari schieramenti politici; l’ex Sindaco Cacciari del Partito Democratico la ritenne in più occasioni “opera inutile e costosa”. Stesso atteggiamento critico, sin dall’inizio, fu quello del mondo ambientalista. Solo la convinta insistenza del Governo e, va dato atto il sostanziale contributo dell’ex Sindaco di Venezia Paolo Costa, questa opera oggi è funzionante e questa opera (dati pubblici). Il nuovo tunnel ferroviario ad alta velocità lungo l’asse Torino – Lione. In più occasioni il Presidente del Consiglio Conte durante il suo primo Governo ribadì che “insieme al collega francese abbiamo verificato che non esistono, per la realizzazione di questa opera, le risorse assicurate dalla Unione Europea e non essendo partiti cantieri e tenuto conto di uno studio fatto dal Professor Ponti sulla convenienza dell’opera, riteniamo opportuno soprassedere alla realizzazione dell’opera stessa”. Poi intervenne l’Avvocatura Generale dello Stato che, con una nota formale, fece presente che la realizzazione dell’intervento faceva parte di un accordo bilaterale Italia – Francia, un accordo che era stato approvato formalmente dal Parlamento e quindi ogni rivisitazione dell’intervento doveva essere deciso dal Parlamento. Trans Adriatic Pipeline (TAP). È interessante leggere il verbale dei risultati raggiunti solo dopo un anno dall’avvio dell’opera: “La TAP non ha solo trasportato quasi 7,5 miliardi di metri cubi di gas azero, che in prospettiva potrebbero arrivare a 20, ma ha anche assicurato gli approvvigionamenti in una fase delicatissima per il Paese e calmierato il costo della materia prima di circa il 10%. In due parole gas certo, dunque nessuna emergenza energetica e a prezzi all’ingrosso più bassi”. Ma anche in questo caso siamo in presenza di un intervento ampiamente contestato e bloccato per molto tempo dalle reazioni degli Enti locali; un blocco ed una contestazione, quella in particolare del Sindaco di Melendugno l’ingegner Marco Potì. Terzo Valico dei Giovi. Una galleria di circa 39 chilometri lungo la tratta ferroviaria ad alta velocità Genova – Milano; ripeto un asse ferroviario ad alta velocità che fa parte integrante del Corridoio Genova – Rotterdam delle Reti TEN – T. Il Governo Conte 1 e 2 ritennero opportuno dare vita ad una rivisitazione del progetto. Anche in questo caso intervenne l’Avvocatura Generale dello Stato e fece presente che i danni causati da un simile ripensamento sarebbero stati enormi e, soprattutto, non si poteva mettere in crisi un progetto la cui validità era stata confermata dalla Unione Europea.

Il ponte sullo Stretto

Questa lunga premessa, questo ricorso a quattro casi emblematici di attacco sistematico contro opere che si sono rivelate essenziali, è stata necessaria perché è arrivato il momento per porre fine a questa kafkiana lotta contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. E mi rivolgo non al Movimento 5 Stelle che vive grazie a questo accumulo inconsiderato e immotivato di opposizioni, ma mi rivolgo al Partito Democratico al cui interno vi sono ancora ottimi soggetti che hanno una sana e motivata coscienza dello Stato.

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Ercole Incalza