Emanuele Pozzolo ha fatto ricorso all’immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo.

La dinamica dell’incidente la notte di Capodanno

Dalla mini pistola del deputato di Fdi sarebbe partito un colpo, durante un party di Capodanno alla Pro loco di Rosazza, che ha ferito un 31enne genero di un uomo della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro (FdI) presente anche lui alla festa.

Pozzolo l’arma mostrata ai presenti oppure in una tasca

Avrebbe tirato fuori verso l’1,30 la pistola per mostrarla ai presenti, secondo una prima versione dei fatti. Oppure, scrive oggi Il Giornale, l’arma era in una tasca della giacca del deputato. Da lì è caduta a terra e a quel punto il 31enne avrebbe chiesto al deputato di fargliela vedere. E nell’occasione sarebbe partito accidentalmente il colpo.

“Non sono stato io a sparare” la dichiarazione di Pozzolo

Questa la dichiarazione del parlamentare. Mentre nelle prime ricostruzioni della storia si parlava di una sua ammissione davanti ai carabinieri. Colpito di striscio dal proiettile, il giovane è stato soccorso. Se la caverà con una prognosi di pochi giorni.

Delmastro non si trovava nella sala, non è andato via subito

Quando è avvenuto l’incidente Delmastro non si trovava nella sala. Era a 300 metri di distanza, impegnato a caricare l’auto, e non si sarebbe accorto di nulla. La scorta gli ha consigliato di andare via subito, ma il sottosegretario è rimasto fino all’arrivo dei soccorsi.

Test rifiutato, Bonifazi: “L’arroganza dei Fratelli d’Italia ha superato ogni limite”

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Italia Viva Francesco Bonifazi che attacca: “Le prerogative parlamentari di cui all’articolo 68 della Costituzione non sono un privilegio ma servono a garantire la separazione dei poteri. Vedere però il collega pistolero meloniano che si rifiuta di fare il test sulla polvere da sparo in nome dell’immunità parlamentare è uno scandalo assoluto. Quindi uno prima spara, poi rifiuta il test? Ma siamo alla follia! L’arroganza dei Fratelli d’Italia ha superato ogni limite”.

L’ipotesi di reato minima: omesso controllo

L’ipotesi di reato minima da cui partire è l’omesso controllo: Pozzolo, essendo il titolare dell’arma e avendo un porto d’armi per difesa personale, aveva il dovere di custodirla. Il reato di omessa custodia di armi è definito omessa custodia di armi dall’articolo 20 della legge 110/75. Sanziona chi possedendo un’arma omette di custodirla “diligentemente”. E prevede l’arresto fino a un anno o un’ammenda di mille euro.

Il Corriere della Sera annuncia che FdI è pronta a far partire un’indagine interna: Giorgia Meloni stessa la vuole, per un fatto che a suo parere non ha in ogni caso alcuna valenza politica. Pozzolo non ha la copertura politica di Delmastro. E quindi, ragiona il quotidiano, nei suoi confronti nulla viene escluso. In particolare rischia una sospensione dal partito. Mentre i colleghi di FdI fanno circolare una battuta sul sottosegretario: «Delmastro? Bisognerebbe farlo dimettere. È ormai chiaro che porta sfiga»

Chi è Emanuele Pozzolo

Emanuele Pozzolo detto “Manny”, 38 anni, è alla sua prima legislatura: prima di entrare in parlamento con FdI faceva l’assessore alle politiche giovanili a Vercelli. Dopo essere stato espulso dal partito di Alleanza Nazionale per aver criticato il leader Gianfranco Fini, ha fondato il Movimento Jan Palach nel 2009. Poi era stato eletto come indipendente nelle liste della Lega a Vercelli.

È uscito dal Carroccio proprio in occasione della fondazione di FdI. È stato accusato dai Dem di Vercelli di «atteggiamenti misogini, arroganti, provocatori e No vax». Ha contestato il sindaco Andrea Corsaro per l’obbligo di Green pass durante la pandemia.

Di professione fa il consulente legale, è sposato e ha tre figli. Nel 2015, dopo una strage in Oregon, aveva criticato il presidente degli Stati Uniti: «Per Obama è sempre colpa delle armi. Io non ho mai visto una pistola sparare da sola». Neanche la sua, evidentemente.

