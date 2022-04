Aveva solo sei anni e viaggiava su un quad guidato da un’amica di famiglia. Si stavano divertendo. È finita in tragedia quella che doveva essere una giornata spensierata e all’aria aperta a Olevano Romano, in provincia di Roma. Il piccolo è morto, schiacciato, dopo che il mezzo si è ribaltato. Si chiamava Lorenzo Pizzuti. Sul drammatico episodio è stata aperta un’indagine. Procedono i carabinieri e i pm di Tivoli.

La tragedia, secondo quanto ricostruito al momento, si sarebbe consumata nel pomeriggio in zona di contrada Colle Conchi. L’incidente si è verificato su una strada sterrata, poco lontano dalla casa dove la vittima viveva con la famiglia. La donna alla guida, 26 anni, ha perso il controllo del mezzo per motivi ancora da accertare.

I due erano saliti a bordo dopo il pranzo di Pasquetta. Il quad si è improvvisamente ribaltato sulla stradina di campagna e la situazione è apparsa subito gravissima. I genitori sono accorsi sul posto e hanno allertato i soccorsi del 118. Per il piccolo però non c’è stato niente da fare. Secondo Il Corriere della Sera Roma non indossava il casco. Trasportata in ospedale anche la donna, in codice rosso. Non è in pericolo di vita ma si trova in stato di shock.

La salma del piccolo è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata dove verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sequestrato il mezzo. Il procuratore Francesco Menditto ha avviato una serie di approfondimenti anche sul quad. La donna sarà ascoltata dagli investigatori appena le sue condizioni lo permetteranno. L’ipotesi di reato trasmessa dai carabinieri in una prima informativa è di omicidio colposo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

