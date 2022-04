Gravissimo incidente sul lago di Braies, in provincia di Bolzano. Una famiglia italiana è caduta nell’acqua dopo che la superficie ghiacciata dello specchio ha ceduto. In gravissime condizioni un bambino di sette mesi, trasferito in ospedale. Oltre ai membri della famiglia è finito in acqua anche un uomo intervenuto per soccorrere la famiglia.

La famiglia aveva scelto il lago in Alto Adige come destinazione per la giornata di Pasquetta. Turisti. La località in Alta Pusteria è stata presa d’assalto dai turisti in questo weekend pasquale con circa cinquemila persone tra sabato, domenica e lunedì. Le temperature in aumento degli ultimi giorni hanno presumibilmente reso fragile la superficie del lago.

Già a Pasqua i Vigili del Fuoco erano dovuti intervenire in poche ore due volte per salvare alcune persone cadute in acqua. A cadere per prima, riporta Italpress, una donna milanese che passeggiava con il cane. Per soccorrerla erano finiti in acqua anche il marito di 60 anni e la figlia di 30. Tutti e tre sono stati soccorsi e trasferiti all’Ospedale di San Candido con ferite leggere e un principio di ipotermia. Il secondo intervento ha riguardato tre turisti di Udine. Salvati da alcuni passanti, hanno rifiutato il ricovero in ospedale.

Dopo i due episodi in circa 48 ore, l’ultimo e forse più grave di oggi. Il bambino è in gravissime condizioni. È stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Innsbruck. Con il bambino anche un’altra persona è stata trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine provvederanno ora a delimitare l’accesso al lago per prevenire ulteriori incidenti.

