Hanno fatto irruzione armati di pistole e fucili. E quelle armi le hanno puntate addosso ai titolari e ai clienti del ristorante. È successo al Punto Nave, in via Libero Bovio in località Monteruscello, a Pozzuoli. Locale rinomato. Dopo averlo svaligiato i malviventi hanno esploso un colpo di fucile uscendo: verso un’auto parcheggiata. Una rapina clamorosa, da altri tempi, che segue dopo pochi mesi un episodio analogo nel napoletano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale.

Erano le 23:00 circa quando il commando ha fatto irruzione. Il locale è molto noto, frequentato anche da calciatori, cantanti e vip. Delle spedizione facevano parte cinque persone. Avevano il volto coperto ed erano armate di pistole e fucili che hanno puntato contro i proprietari, camerieri e clienti. Prima hanno preso i soldi custoditi nella cassa – avrebbero sottratto circa mille euro – e poi si sono fatti consegnare dai clienti presenti denaro e gioielli.

Ad attenderli all’esterno un’auto pronta per la fuga. Una volta fuori dal locale uno dei rapinatori ha esploso un colpo di fucile: il proiettile ha raggiunto un’auto parcheggiata e infranto il vetro del finestrino posteriore sinistro. I rapinatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il sopralluogo è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica del caso e rintracciare gli uomini del commando.

Soltanto scorso novembre un commando aveva fatto irruzione in un ristorante-pizzeria di Casavatore, comune a Nord di Napoli: malviventi armati di mitra e fucili avevano rapinato i clienti, si erano fatti consegnare quattro orologi di valore e oggetti preziosi, incuranti dei bambini seduti a tavola con i genitori. Il video dell’azione, brutale e sconvolgente, aveva fatto il giro del web. Alla luce delle indagini i Carabinieri avevano dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di tre soggetti: due ventenni e un 32enne.

I tre – entrati con il volto coperto da passamontagna e cappuccio, armati anche di kalashnikov – sono stati gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di rapine aggravate, di rapina consumata e di svariate tentate rapine. L’indagine era stata diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Le forze dell’ordine avevano diffuso le immagini agghiaccianti dell’azione: uno dei rapinatori, come si vedeva chiaramente dal video, arrivava a puntare un fucile a canne mozze contro un bambino prima di provare ad accarezzargli la testa. Il piccolo in quel frangente lasciava la sedia dov’era seduto e si rifugiava tra le braccia di uno dei genitori. Le immagini erano diventate virali. La pizzeria nei giorni successivi aveva organizzato una festa per il piccolo Antonio, sconvolto dall’azione criminale.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

