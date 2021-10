Stavano cenando in un ristorante-pizzeria di Casavatore, comune a nord di Napoli, quando si sono ritrovati almeno due rapinatori, armati di mitra e fucile, che incuranti della presenza di donne e bambini si sono fatti consegnare i soldi presenti in cassa prima di iniziare a girare tra i tavoli, tra le numerose famiglie presenti, scippando collanine d’oro e altri oggetti di valore. L’episodio è avvenuto alle 22.30 di sabato 10 ottobre nella pizzeria “Un posto al sole” sulla circumvallazione esterna.

Nel video, diventato virale in poche ore sui social, si vede uno dei banditi puntare addirittura un fucile a canne mozze contro un bambino prima di provare ad accarezzargli la testa. Il piccolo, terrorizzato, lascia la sedia dove era seduto e va vicino ai genitori abbracciandoli. Il tutto è durato poco meno di un minuto. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Casoria che hanno acquisito i video e sono sulle tracce dei malviventi entrati in azione.

Secondo una prima ricostruzione, oltre ai soldi presenti in cassa e agli oggetti preziosi sottratti ai clienti del ristorante, i rapinatori hanno portato via anche un Rolex e un altro orologio di valore.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

