“Per il piccolo Antonio. Si avvisa la gentile clientela che, di seguito all’accaduto di sabato sera, un Posto al Sole organizza un evento che si terrà Sabato nel nostro locale per esprimere solidarietà al piccolo Antonio e regalare a lui un giorno di festa. Vi aspettiamo numerosi!”. Così un post su Facebook annuncia la bella iniziativa organizzata dai gestori del ristorante pizzeria di Casavatore, in provincia di Napoli, che la sera di sabato 9 ottobre è stata vittima di una violenta rapina.

Ma i gestori non ci stanno a soccombere a quella violenza inaudita e vogliono cancellare tutto con una bella festa, per loro, per i clienti e soprattutto per il piccolo Antonio che da quella sera si è visto un fucile puntato alla tempia. Un brutto trauma. “Vogliamo qui tutta la Napoli bella!”, scrivono su Facebook. Un bel modo per non arrendersi e ricominciare tutto d’accapo. Così Nicola e Nicola De Rosa, titolari del ristorante, hanno riempito il locale di palloncini e clown, festoni e coriandoli, per scacciare via i brutti ricordi.

Secondo quanto riportato dal Mattino, il piccolo è arrivato alla festa ancora impaurito ma è bastato vedere le facce sorridenti e i clown per sciogliersi e tornare a sorridere. “Vede questo clima? – ha detto Nicola De Rosa al mattino – È quello che abitualmente accoglie i nostri ospiti che arrivano da tutta la regione e oltre. Siamo qui da oltre venti anni e non abbiamo mai avuto alcun problema. E quello che è successo sabato scorso ci ha scioccato, per lo spavento che hanno subito i nostri clienti e soprattutto Antonio. L’idea della festa in suo onore è partita istintivamente dal nostro cuore, lo dovevamo ad Antonio e a tutti i nostri clienti, anche per ribadire che il ristorante continua, come sempre, ad essere un posto sicuro e accogliente dove portare anche i bambini”.

Quelle immagini hanno fatto il giro del web. Due uomini incappucciati armati di fucile hanno fatto irruzione nel locale affollato di famiglie e bambini per derubare i clienti. Incuranti della presenza dei bambini si sono fatti consegnare oggetti preziosi tra cui quattro orologi di valore. I rapinatori, entrambi con passamontagna e cappuccio, infatti sarebbero entrati con un obiettivo preciso nel ristorante. Non hanno intimato ai proprietari di consegnare i soldi presenti nelle casse ma, stando a quanto denunciato, hanno portato via un Rolex, del titolare, e altri tre orologi di valore (tra cui uno in possesso del padre del gestore dell’attività commerciale) oltre a una collanina d’oro.

La telecamera di videosorveglianza del ristorante ha cristallizzato quegli attimi di puro terrore vissuto soprattutto dal piccolo Antonio. Mentre stava seduto a tavola accanto al papà si è visto il rapinatore arrivare e puntargli in faccia il fucile. Il bandito poi gli ha anche accarezzato la testa per poi scagliarsi nuovamente sul papà nell’atto di strappargli la catenina dal collo. Il piccolo, terrorizzato, lascia la sedia dove era seduto e va vicino ai genitori abbracciandoli. Il tutto è durato poco meno di un minuto ma la paura è stata grande e anche il trauma. Ma la gioia della festa in pizzeria ha preso il posto della paura. In tanti hanno partecipato alla festa anche in solidarietà ai due ristoratori.

