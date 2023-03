Si era fermato a una pompa di benzina self service per fare rifornimento al suo scooter quando è stato raggiunto da due persone che gli hanno intimato di consegnargli il mezzo. Quando il 32enne si è rifiutato, uno dei due rapinatori ha tirato fuori la pistola e lo ha colpito alle gambe. Il giovane è piombato a terra ferito. Subito è stato portato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. E’ successo a Napoli, a San Giovanni a Teduccio, in via Reggia di Portici nella tarda serata di mercoledì 29 marzo.

Una sera qualunque che si è trasformata in tragedia. Era tarda sera quando il 32enne si è fermato per fare rifornimento alla pompa di benzina solitaria perché attivo il self service. Aveva appena finito di riempire il serbatoio del suo scooter quando poco prima di risalire in sella è stato raggiunto da due uomini a bordo di un motorino. Uno dei due era armato di pistola. Lo hanno minacciato per farsi consegnare il mezzo ma il 32enne ha cercato di difendersi. A quel punto è iniziata una colluttazione.

Al rifiuto categorico del 32enne uno dei due rapinatori ha esploso alcuni colpi di pistola ferendo il 32enne alle gambe. Il giovane è precipitato per terra e a quel punto uno dei due si è impossessato dello scooter della vittima fuggendo senza lasciare tracce. L’uomo è rimasto a terra ferito. Subito sono arrivati i soccorsi e il giovane è stato portato in ambulanza all’Ospedale del Mare dove è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. In corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale. Dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza potrebbero emergere importanti dettagli che potrebbero ricondurre ai due rapinatori fuggiti portando via lo scooter della vittima.

