Raffaele Malvone si trovava in strada quando è stato attinto da colpi d’arma da fuoco che non gli hanno lasciato alcuno scampo. È morto, aveva trent’anni. L’agguato si è consumato in pieno giorno a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre Annunziata e squadra mobile.

L’agguato si è consumato poco dopo le 13:00. A via Plinio, la vittima si trovava all’esterno di una salumeria. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine a entrare in azione due persone a bordo di scooter. Il 30enne è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco. È morto durante il trasferimento all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Secondo le forze dell’ordine Malvone era pluripregiudicato, considerato vicino al clan Gionta.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

