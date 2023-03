Avrebbe accusato un malore in palestra, durante l’ora di educazione fisica, e nonostante la corsa disperata in ospedale non ce l’ha fatta. Tragedia in una scuola elementare di Sant’Antonio Abate, comune in provincia di Napoli, dove un bimbo di 8 anni è deceduto poco dopo l’arrivo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in seguito a un malore accusato durante la lezione in palestra mentre si trovava in compagnia degli altri amichetti di classe e dell’insegnante. Il piccolo si è accasciato a terra ed è stato prontamente soccorso dai compagni di classe prima e dai docenti poi.

La tragedia è avvenuta durante l’ultima ora di lezione, poco dopo le 13 di lunedì 27 marzo. La giovane vittima, stroncata da un arresto cardiaco, frequentava la terza elementare della scuola Antonio De Curtis.

Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia coordinate dalla procura di Torre Annunziata guidata dal magistrato Nunzio Fragliasso. Il pm di turno dovrebbe disporre nelle prossime ore l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Dolore e sgomento nel comune partenopeo per la prematura quanto inaccettabile scomparsa del piccolo alunno.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo