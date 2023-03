E’ ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 30 anni che domenica sera è scivolato su una rampa di scale, in un locale di Portici (Napoli) dove era in corso una festa, battendo la testa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione locale, intervenuti in serata nella discoteca in corso Garibaldi, il giovane, probabilmente ubriaco, ha perso il controllo mentre scendeva gli scalini.

Trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli Est, il 30enne è ricoverato in prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità di terzi.

