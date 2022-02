È di due morti e due feriti, di cui uno ricoverato in gravi condizioni, il pesante bilancio di un drammatico incidente avvenuto intorno alle 13 di lunedì 14 febbraio sulla Statale 45 bis Gardesana a Mazzano, nel Bresciano.

Il sinistro ha visto coinvolti un camion e un furgone: a perdere la vita sono stati l’autista e il passeggero del furgone, mentre un 48enne che si trovava a bordo dello stesso mezzo è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia con un trauma al torace e al bacino, ha comunicato l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia.

È invece ferito ma in maniera più lieve l’autista del tir, di 54 anni, trasportato in ambulanza in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia con un trauma cranico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze, oltre a vigili del fuoco e la polizia stradale. Per consentire i soccorsi la Statale Gardesana è stata chiusa a Virle e a Nuvolera. Quanto alle cause dell’incidente, la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada: i due mezzi hanno impattato frontalmente.

Incidente sulla Gardesana a Mazzano: due morti https://t.co/KSgYsOA9ms pic.twitter.com/DpXrD7y1dL — Giornale di Brescia (@GdB_it) February 14, 2022

L’incidente è avvenuto a pochi chilometri di distanza da dove tre settimane fa erano morti cinque giovani, che viaggiavano su un’unica auto senza che nessuno di loro avesse la patente.

