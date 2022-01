In un attimo se ne sono andati in cinque, tutti giovani, quattri ragazzi e una ragazzi, nella tarda serata a Rezzato, nell‘hinterland bresciano. Stando alle prime ricostruzione delle forze dell’ordine, lungo la statale 45 bis che porta al Lago di Garda. i ragazzi, fra i 17 e i 22 anni, hanno perso la vita dopo essere rimasti coinvolti in un drammatico incidente tra un pullman e l’automobile, una Volkswagen Polo, dove stavano viaggiando. Uno scontro frontale che non gli ha lasciato scampo.

Miracolosamente illeso, invece, il conducente del bus, che pare fosse l’unico a bordo. Dopo la mezzanotte ancora sul posto al lavoro per i rilievi e ricostruire la dinamica esatta del sinistro oltre all’identità delle vittime i vigili del fuoco, i carabinieri, gli operatori sanitari in ambulanza e la polizia stradale, oltre alla locale di Rezzato. La prima chiamata ai soccorsi sarebbe stata effettuata poco dopo le 22.30.

La dinamica è ancora al vaglio ma sembra che sia stata l’auto, sulla quale viaggiavano Irene Sala di 17 anni, Dennis Guerra, El Harram Imad e Natiq Imad tutti 20enni e Natiq Sala’ di 22 anni, a invadere l’opposta corsia di marcia.

L’autista dell’autobus, solo lievemente ferito e trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso della Poliambulanza di Brescia, ai primi soccorritori giunti sul posto avrebbe confessato: “Non sono riuscito a evitarli”. I cinque giovani, tutti residenti in Valle Sabbia, sono morti sul colpo. Lungo e straziante il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dei cinque dalla vettura completamente accartocciata. La provinciale 45 è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte.

“Una scena apocalittica, davvero da fine del mondo. Sembra sia scoppiata una bomba – racconta un testimone dal ciglio della strada a Bresciaoggi -. L’auto è praticamente sventrata e disintegrata”. Il pullman è in una zona buia, mentre le cellule fotoelettriche dei pompieri illuminano a giorno il tratto d’asfalto dove si trova l’automobile distrutta. Il motore si è disancorato dal cofano ed è volato a una trentina di metri di distanza: giace in mezzo alla carreggiata.

Redazione

