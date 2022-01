L’attore francese Gaspard Ulliel è morto a 37 anni. La notizia tragica è arrivata dopo quella dell’incidente sulle piste da sci di La Rosier, nel dipartimento della Savoie, che lo aveva coinvolto. Ulliel era rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un altro sciatore. La notizia della morte è stata comunicata da una nota della famiglia trasmessa dall’agente dell’attore all’agenzia Afp. L’incidente si era verificato ieri pomeriggio. Sul tragico episodio è stata aperta un’inchiesta.

Ulliel era stato scoperto a 19 anni per l’interpretazione in Les Egares di André Techiné al fianco di Emmanuelle Beart. L’attore aveva conquistato il premio Cesar una prima volta nel 2005 per il ruolo di un soldato nella Prima Guerra Mondiale in Una lunga domenica di passioni di Jean Pierre Jeunet e una seconda per l’interpretazione in È solo la fine del mondo, scritto e diretto da Xavier Dolan. Ulliel aveva interpretato il celebre Yves Saint-Laurent nella biografia realizzata da Bertrand Bonello.

Classe 1984, Ulliel era nato a Boulogne-Billancourt, nella regione dell’Ile-de-France. Figlio di una famiglia di stilisti, aveva debuttato mentre studiava al liceo nella serie televisiva Une femme en blanc. Aveva studiato cinematografia presso l’Università di Saint Denis. Dopo una serie di telefilm il debutto nel lungometraggio Alias nel 1999. Ha interpretato anche il celebre criminologo cannibale in Hannibal Lecter – Le origini del male. Era stato il volto della campagna pubblicitaria del nuovo profumo Bleu de Chanel, con il videoclip diretto da Martin Scorzese.

Ulliel era stato legato in relazioni con l’attrice Cécile Cassel, con Charlotte Casiraghi e con la modella Jordan Crasselle. Dal 2013 era legato alla modella Gaëlle Pietri, con la quale nel 2016 aveva avuto un figlio.

L’incidente sulla pista da sci

L’attore era stato trasportato, alle quattro di ieri pomeriggio circa, in elicottero al centro ospedaliero universitario di Grenoble. Secondo la ricostruzione riportata da Le Monde, il 37enne era entrato in collisione con un altro sciatore all’incrocio di due piste. Subito le condizioni dell’attore erano apparse molto gravi. Secondo quanto riportato dal canale tv BFMTV, era privo di sensi quando i soccorritori sono arrivati sul posto.

Cordoglio per la tragedia espresso anche dal premier francese Jean Castex: “Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Rivedremo le sue più belle interpretazioni con il cuore spezzato e incroceremo quel suo certo sguardo. Perdiamo un attore francese”, si legge in un tweet del premier.

(Articolo in aggiornamento)

