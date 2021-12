“Ci vorrebbe troppo inchiostro e troppa sofferenza per descrivere quanto fosse importante per noi, più di quanto noi fossimo per lui. Ti ringraziamo per averci scelto. Non ti dimenticheremo mai”. Con queste parole, lo spazio pubblico Casetta Rossa saluta Mirko Riggi, conosciuto come ‘Er Giaguaro de Garbatella’, morto nella notte di martedì scorso 28 dicembre investito da un’auto su via Ostiense, mentre attraversava la strada all’altezza del cavalcavia Lido Nord.

Mirko sarebbe stato travolto da una Fiat Panda guidata da un 53enne, che si è fermato subito per chiamare i soccorsi. Inutile la corsa all’Ospedale ‘Grassi’ di Ostia: il 36enne è deceduto poco dopo nonostante gli sforzi dei medici.

Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente. Il 53enne, alla guida della Fiat Panda, è stato trasportato al Campus Biomedico per gli esami tossicologici e alcolemici di rito.

Mirko era un’istituzione a Ostia, nonostante si fosse trasferito da pochi anni a Casal Bernocchi. Frequentava spesso Casetta Rossa. Era lì nel pomeriggio di ieri per un giro di tombola. “Mirko se n’è andato, da solo, nella notte. Ci aveva lasciato urlando il suo ambo!” ricordano gli attivisti del centro sociale. “Aveva ricevuto lamentele invidiose e i sorrisi della comunità, quella comunità, la nostra, che lo ha amato e che continuerà ad amarlo”, scrivono i volontari. Per Garbatella la notizia della scomparsa di Mirko è uno shock.

Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social per il ragazzo che da anni, insieme agli attivisti di Casetta Rossa, distribuiva pacchi alimentari ai più bisognosi. “Qui per te era casa, era un luogo sicuro e protetto, era un po’ famiglia. Mancherai, tanto. Ma noi ti ricorderemo. Sarai con noi, anche domani e il giorno dopo e quello dopo ancora”, scrive Francesca. E ancora Lisa: “Mirco che regalava rose e cioccolatini, che ogni tanto si scordava un accendino, Mirco che salutava sempre pure da lontano, che ti chiedeva il segno zodiacale, mancherai tanto anche a noi i tuoi amici della Garbatella che per caso incontravi per strada o chi ti conosceva da sempre”. Paride scrive invece: “Roscio che brutta sorpresa che ci hai fatto stamattina, nell’amarerezza bestiale di quello che è successo scalda il cuore vedere quanta gente gli ha voluto bene”

