Sushi, sashimi e nigiri sono un cibo giapponese che ormai spopola nella ristorazione italiana. Ce n’è di tutti i tipi, con formula all you can eat e à la carte, ma in comune hanno il pesce crudo. Una tradizione orientale ma di cui anche i baresi hanno ampia cultura e che gli italiani apprezzano moltissimo. Ma quanto è sicuro mangiare pesce crudo? A cosa è bene fare attenzione? Il Riformista lo ha chiesto a Nicola Coppola, docente di Malattie Infettive dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli di rispondere ad alcune domande sui rischi connessi al pesce crudo.

Quanto è sicuro mangiare pesce crudo?

Il pesce non cucinato mette a rischio di alcune infezioni perché alcuni parassiti, batteri o virus possono essere presenti nella loro carne e quindi determinare infezione all’uomo se non adeguatamente sottoposto ad alte temperature come durante la cucina.

Quali sono i rischi a cui si va incontro mangiando pesce crudo? Che tipo di malattie e infezioni?

Parliamo di infezioni virali, in primis il virus dell’epatite acuta A e Norovirus, che può essere trasmessa dal consumo di frutti di mare crudi o poco cotti; di infezioni batteriche, come Salmonella thypi o Salmonellosi minori, Listeria, Escherichia coli, Staophylococcus, Aeremonas, trasmessi essenzialmente da frutti di mare, ma anche da carne di pesce crudo; di parassiti, come l’Anisakis, che contamina pesci di acqua di mare, l’Opistorkis, che contamina pesci di acqua dolce, e il Diphyllobotrium, che contamina pesci come la trota, il pesce persico e crostacei di acqua dolce.

A quali sintomi bisogna fare attenzione dopo aver mangiato il pesce crudo per far scattare il campanello d’allarme?

Le manifestazioni cliniche di queste diverse infezioni differisce da patogeno a patogeno. In molti casi si caratterizza da diarrea e sindromi gastro-intestinali; in corso di epatite acuta A abbiamo un danno acuto del fegato con ittero (colorazione gialla delle mucose e della cute; in corso di infestazione da Anisakis, la sintomatologia è caratterizzata da dolori gastrointestinali per l’aggressione della mucosa gastrica da parte del parassita; in corso di infestazione da Diphyllobotrium, abbiamo segni aspecifici come astenia e anoressia dovuta ad anemia per il consumo di vitamina B12 da parte del parassita.

Dopo quanto tempo si possono presentare i sintomi dopo aver mangiato pesce crudo?

I diversi sintomi possono insorgere in tempi diversi a secondo del microbo coinvolto e malattia: l’incubazione è molto lunga o lunga in corso di infezione da Diphyllobotrium e epatite acuta da HAV, breve (1-7 giorni) nelle forme da Anisakis, E.coli, etc

C’è un modo per rendere il pesce sicuro da mangiare crudo? Come va trattato?

La modalità migliore per consumare frutti di mare è la sola cottura. La modalità più sicura per consumare il pesce è la cottura ad almeno 56°C o l’abbattimento a meno di -20°C per almeno 24 ore. L’abbattimento però va fatto in maniera idonea, in strumenti detti abbattitori che raggiungono tali temperature lentamente.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

