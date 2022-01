Una tranquilla uscita del venerdì sera si è trasformata in una tragedia. Tre ragazzi di venti anni stavano viaggiando a bordo di una Mini Cooper lungo la provinciale Pisticci-San Basilio in provincia di Matera quando all’improvviso la loro auto è finita in una profonda scarpata. Due sono morti sul colpo, il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. Un vero dramma.

Tutto è successo nella tarda serata di venerdì 21 gennaio. Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli, di 21 e Luciano Carone di 20, tutti studenti di Pisticci, erano usciti per una serata tra amici. Come riportato dall’Ansa, i tre – secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci – erano a bordo di una Mini Cooper, guidata da Lopatriello, che, prima di finire in una scarpata profonda circa dieci metri, si sarebbe scontrata – per cause in fase di accertamento – con un’altra auto, al cui interno, vi erano due persone, tra i 20 e i 30 anni, che sono rimaste ferite in maniera lieve.

Tempestivi i soccorsi. Sul posto hanno operato 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Ma per i tre ragazzi non c’è stato nulla da fare: due sono morti sul colpo. Per il terzo è stata inutile la corsa in ospedale: è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore causato da questa immane tragedia che la scorsa notte ha colpito la nostra comunità”. Ha scritto su Facebook Domenico Albano, sindaco di Pisticci, in riferimento alla morte di tre giovani, due di 21 anni e l’altro di 20, in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. “Stringiamoci tutti – ha aggiunto – insieme attorno alle famiglie colpite affinchè non si sentano sole in questo momento di grande sofferenza. In segno di rispetto sarà proclamato il lutto cittadino” per il giorno nel quale saranno celebrati i funerali.

“Una vera tragedia che colpisce tutti noi. Ci stringiamo intorno al dolore delle famiglie.” Lo ha scritto su twitter il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Elena Del Mastro

